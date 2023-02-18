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Як ракетні обстріли впливають на валютний ринок: відповідь НБУ

18 лютого 2023 06:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Курс валют — як ракетні обстріли впливають на ринок
Валютний ринок демонструє стабільність
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Масовані російські ракетні обстріли українських міст не впливають на курс національної валюти. Валютний ринок вже "звик" та демонструє стабільність.

Про це розповів голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний у колонці на сайті "Економічної правди".

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Стійкість валютного курсу

За словами керівника НБУ, такі дії росіян лише один раз безпосередньо похитнули ситуацію на ринку валют. Це сталося, коли Україну було обстріляно десятками ракет вперше — у жовтні минулого року. Тоді ситуація була неочікуваною для всіх. Після цього серйозно постраждала цивільна та енергетична інфраструктура України, а долар дещо підскочив.

"Далі ринок навчився виносити "за дужки" ракетні обстріли — така віра українців і в самих себе і в тих, хто буквально тримає над нами небо", — наголосив посадовець.

Він нагадав, що Центробанк одразу після початку повноцінної війни з росією у лютому минулого року зафіксував офіційний курс долара, а в липні підвищив на 25%. Запровадив додаткові обмеження на валютному ринку для захисту макрофінансової системи.

"Вже понад пів року різниця між офіційним та готівковим курсами не перевищує 10-11%, а коливання абсолютно незначні навіть під час обстрілів", — зазначив Пишний.

За допомогою адміністративних заходів та підтримки країн Заходу країні вдалося зберегти міжнародні резерви. До кінця січня поточного року їхній рівень у 29,9 млрд доларів став вищим на 9%, ніж було навіть початку війни.

Коли НБУ "відпустить" долар

Нацбанк вже розробляє дорожню карту для повільного ослаблення валютних обмежень. Повернення до "плаваючого" курсу може статися цього року.

"Повернення до "плавання" не означатиме "ралі" на валютному ринку. Будь-який перехід буде дуже поступовим і керованим при створенні відповідних передумов", — зазначили в НБУ.

Який зараз курс

Зараз у середньому американську валюту купують за 39,36 грн/дол., а продають за 40,05 грн/дол. Тиждень тому курс долара у середньому був на рівні: у купівлі — 39,57, у продажу — 40,25 грн/дол. У державних фінустановах "ПриватБанк" та "Ощадбанк" валюта коштує дешевше, ніж було сім днів тому. ПриватБанк виставив курс у купівлі на рівні 39,15 грн/дол. (-5 коп.), у продажу — 39,65 грн/дол. (-5 коп.). Ощадбанк купує долар за 39,65, а продає за 40,45 грн/дол.

Нагадаємо, раніше фінансисти повідомляли, що українська національна валюта доволі успішно пройшла рік на тлі повномасштабної війни росії проти України. Втримати стабільність гривні вдалося завдяки міжнародній підтримці.

Раніше експерти радили, у якій валюті краще зберігати кошти. Вони вважають, що американська валюта серйозно переоцінена як актив. Її можна придбати під час невизначеності, проте у довгостроковій перспективі вона виглядає просто стабільною інвестицією, а не зростаючою.

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