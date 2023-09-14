Як держава оподатковуватиме надприбутки банків

Данило Гетманцев у студії Новини.LIVE. Скриншот відео

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю для Новини.LIVE розказав, як відбуватиметься оподаткування процентних прибутків банків та що це дасть державному бюджету.

Відповідний законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків розроблено і подано у Верховну Раду комітетом, очолюваним Гетманцевим. Законопроектом, зокрема, пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств). Передбачається, що податок на надприбуток буде чиниий протягом 2024-2026 років.

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Про природу надприбутків банків

Співрозмовник Новини.LIVE пояснив природу виникнення високих прибутків банків в Україні під час війни.

"Я хочу, щоб всі зрозуміли, на чому банки заробили надприбутки. Тут не йдеться про те, що банки зробили нові висококласні кредитні або депозитні продукти, залучили багато нових клієнтів і заробили на цьому гроші. Надприбутки зароблені за рахунок придбання депозитних сертифікатів НБУ під високу процентну ставку, яка вираховується, виходячи з величини ставки рефінансування. Зараз це 18% за депозитними сертифікатами "овернайт" і 22% річних за 3-місячними сертифікатами. А нещодавно ставка сягала 25%", — пояснив Гетманцев.

Придбавши безризикові цінні папери НБУ, банки в результаті отримали так званий чистий процентний прибуток — 111,4 млрд гривень за перші 7 місяців.

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На тлі війни, коли економіка загалом і бізнес зокрема суттєво потерпають, банки отримали можливість заробити додаткові гроші. Але, наполягає народний депутат, НБУ надав банкам цей інструмент не для того, щоб вони заробили, а насамперед для вилучення зайвої гривні з обороту, щоб вона не тиснула на валютний курс та інфляцію. І це правильно.

"Але цей надприбуток не має під собою жодних економічних підстав для банків. Тому, будь-ласка, в той час, коли Україні потрібні кошти для формування нових військових бригад, необхідні такі додаткові відрахування в бюджет", — наполягає Гетманцев.

Скільки на цьому заробить держава

За підрахунками ініціаторів законопроєкта, за рахунок оподаткування процентного прибутку банків держава зможе отримувати у вигляді податків по 10 млрд гривень протягом найближчих трьох років — 2024-2026.

"10 млрд гривень — це дві з половиною військові бригади, сформовані в повному обсязі, включаючи зброю", — підраховує співрозмовник Новини.LIVE.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити податок на надприбутки для банків.

Дискусія про необхідність введення нового податку для банків особливо загострилася після оприлюднення фінансових результатів банків за перше півріччя 2023 року. Фінустанови відзвітували про 67,7 млрд грн чистого прибутку у січні-червні. Однією з причин таких результатів є великі відсоткові платежі від Національного банку та Міністерства фінансів за депозитними сертифікатами та цінними паперами, зокрема через високу облікову ставку.

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