Як вплине націоналізація на роботу Сенс Банка і його клієнтів

Сенс Банк. Фото: sensebank.com.ua

22 липня Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій Сенс Банку, згідно з яким банк переходить у власність держави.

Опитані Новини.LIVE експерти фінансового ринку схиляються до думки, що націоналізація Сенс Банку загалом позитивно вплине як на діяльність самого банку, так і на його клієнтів — кредиторів та позичальників.

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Про вкладників і позичальників

На думку експерта з нагляду за банками Євгена Дубогриза, після націоналізації банку можна очікувати припливу коштів вкладників, насамперед юридичних осіб.

"Від самого початку повномасштабного вторгнення клієнти банку мали невизначеність щодо подальшої долі банку — виведення з ринку, націоналізація чи продаж. Тому багато клієнтів — корпоративних і роздрібних — пішли з банку. Зараз банк державний, що сприймається бізнесом і населенням як гарантія від потенційного банкрутства, щонайменше у наступні декілька років. Це приваблюватиме клієнтів", — упевнений експерт.

На думку керівника аналітичного департамента інвесткомпанії Concorde Capital Олександра Паращія, ймовірно, варто очікувати зниження ставок за строковими депозитами, адже наразі банк пропонує дещо вищі ставки, ніж інші державні банки.

Крім того, очевидно ситуація зміниться і для позичальників банку, адже Сенс Банк був відомий агресивним ставленням до тих, хто будь-що винен банку. Не виключено, що ставлення банку до своїх позичальників трохи пом’якшиться. Відповідно, платіжна дисципліна позичальників може дещо погіршитись.

"Є ризик, що певні великі позичальники погіршать платіжну дисципліну, допоки не впевняться у спроможності нового менеджменту банку діяти ефективно в юридичній площині — вигравати судові справи, швидко стягувати забезпечення за непрацюючими кредитами тощо", — каже Євген Дубогриз.

Про результати діяльності

Що стосується очікуваних результатів діяльності тепер уже державного Сенс Банку, то, вважає Олександр Паращій, імовірно, варто очікувати погіршення якості кредитного портфелю та збільшення резервування під погані кредити.

"Тож цього року, імовірно, прибутки банку залишатимуться низькими, якщо тільки його не накачають депозитами державних підприємств. Якість активів теж може знизитися, через імовірно менш агресивну роботу з позичальниками", — прогнозує співрозмовник Новини.LIVE.

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Тим не менше, поточний рік для банку точно має бути прибутковим. А от фінансові результати наступного року значною мірою залежатимуть від того, як вестимуть себе наявні великі позичальники.

Про перепродаж банку

Поки що незрозуміло, що буде зі стратегією банку — очевидно, вона повинна бути погоджена урядом з урахуванням стратегій та пріоритетів інших державних банків. Все залежатиме, в першу чергу, від того, як довго уряд планує залишати цей банк у державній власності.

Уряд уже заявив, що не збирається довго тримати Сенс Банку у державній власності, а має намір продати його приватним акціонерам, як тільки для того складуться відповідні обставини.

Проти збільшення частки держави у банківському секторі активно виступає Міжнародний валютний фонд. Але, на жаль, приклади успішної приватизації великих державних банків в Україні відсутні.

"Якщо раніше одним із факторів була політична воля, то зараз додається куди більш вагомий фактор невизначеності в умовах війни. Це не дозволяє розраховувати на інвестора в найближчому майбутньому", — пояснює фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

За оцінками Олександра Паращія, новий державний банк можна або продати дуже швидко і за вельми скромну ціну (до 1 млрд гривень), або сподіватися на збільшення його привабливості та продаж від 100 млн доларів після війни. Який варіант вибере український уряд — наразі невідомо.

Про достатність капіталу

Радує те, що принаймні найближчим часом державі, швидше за все, не доведеться додатково витрачатися на докапіталізацію свого нового дітища. За прогнозом Євгена Дубогриза, виходячи з поточної та очікуваної прибутковості банку найближчі півтора роки капіталу має бути достатньо.

Що ж стосується можливих виплат попереднім власникам банку, то якщо вони й відбудуться, то лише з коштів, отриманих від репарацій з країни-агресора. Але це вже окрема історія.

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Нагадаємо, в п’ятницю, 21 липня 2023 року на підставі рішення НБУ Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) запровадив у Сенс Банку тимчасову адміністрацію.

А вже в суботу, 22 липня Міністерство фінансів України та ФГВФО уклали договір купівлі-продажу 100% акцій Сенс Банку, згідно з яким банк переходить у власність держави. Ціна покупки — 1 гривня.

З понеділка, 24 липня в Україні запрацював новий державний банк (поряд з іншими чотирма — Ощадбанком, Укрексімбанком, Укргазбанком і Приватбанком). В банку з’явилися нові наглядова рада і правління.

Сенс Банк за розміром активів (близько 3,4% від активів усієї банківської системи) посідає 11 місце серед 65 діючих банків України.

