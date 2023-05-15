Які криптовалюти можна купити менш ніж за долар

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: freepik.com

Сьогодні заробляти на криптовалютах може кожен охочий. Так, є кілька криптовалют вартістю менш як долар, які можуть непогано проявити себе на наступному бичачому ринку.

Про це повідомляє BeInCrypto.

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Серед низьковартісних криптовалют видання виділяє такі, як Cardano (ADA), Audius (AUDIO), Polygon (MATIC), Curve (CRV) та Ripple (XRP).

Поточна ціна Cardano — 0,37 дол. Токен став одним із найуспішніших на ринку 2021 року, принісши багатьом інвесторам великі прибутки. Хоча зараз ціна на монету нижча на 88% від історичного максимуму, досягнутого в вересні 2021 року, платформа все ще є надійною.

Поточна ціна Audius — 0,24 дол. Дозволяє музикантам та їх шанувальникам зв'язуватись без посередників. Це дозволяє забезпечити безпеку та контроль доступу до функціонала платформи. AUDIO може зростати в ціні завдяки своїм можливостям монетизації контенту та Web3-інтеграції.

Поточна ціна Polygon — 0,85 дол, яка стабільно тримається на певному рівні протягом кількох місяців, що свідчить про постійний попит інвесторів, що є дуже важливим на затяжному ведмежому ринку.

Поточна ціна Curve — 0,80 дол. Це децентралізована біржа з автоматичним маркет-мейкером, яка пропонує швидку та ефективну торгівлю з мінімальними комісіями. Curve є лідером серед DeFi-протоколів за TVL та активними користувачами і може забезпечити зростання ціни на токен CRV.

Поточна ціна Ripple — 0,43 дол. Це довгостроковий учасник крипторинку, що пропонує альтернативу міжнародній міжбанківській системі SWIFT, використовуючи свою нативну криптовалюту XRP для транзакцій та розрахунків.

Нагадаємо, що 12 травня на криптовалютному ринку курс Bitcoin продовжив знижуватися. За добу ВТС втратив 4,07%.