Які шанси в України на допомогу від США та ЄС у 2024 році: пояснення Кулеби

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про шанси нашої країни на продовження міжнародної підтримки у 2024 році. Мова йде про фінансову та військову допомогу.

Про це він повідомив в інтерв'ю Forbes.

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Економіка перебудується під нову реальність

За словами політика, допомога від закордонних дружніх країн-партнерів нікуди не дінеться. Але варто розуміти, що і в якій кількості потрібно.

"Ми можемо розраховувати на продовження підтримки. Моє завдання як міністра закордонних справ — робити так, щоб у конкретній країні були політичні умови для ухвалення рішень. Конкретні цифри рахують мої колеги по уряду", — сказав Кулеба.

Міністр каже: йому відомо про очікувані цифри іноземної допомоги на одній з нарад, але економіка має запрацювати в новій реальності.

"Нам потрібно пройти 2024 рік в умовах війни та економіки, яка перебудовується під нову реальність", — наголосив він.

Держбюджет наступного року може змінитися

Прокоментував держдіяч і ймовірність отримання Україною $42 млрд, бо саме такі цифри закладено у проєкт Держбюджету-2024. За його словами, цифри можуть змінитися.

"Партнери нас не кинуть напризволяще. Це я точно можу гарантувати. Партнери абсолютно налаштовані нас підтримувати. Про конкретні цифри з мого боку говорити буде некоректно", — сказав він.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Кулеба пояснив, чому в США ухвалили фінансування уряду без врахування допомоги Україні. Перед цим він розповів, як вплине на позицію Словаччини щодо України перемога у парламентських виборах політичної партії SMER.