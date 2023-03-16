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Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

16 березня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара — що чекає на валютний ринок найближчим часом
Курс триматиметься поблизу нової рівноважної позначки
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні валютний курс у найближчі два-три тижні буде стабільним. Долар триматиметься поблизу нової рівноважної позначки.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на прогнози фінансистів.

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Яка зараз ситуація на ринку

За інформацією директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько, зараз ситуація на валютному ринку доволі стабільна й сприятлива. Українці стали значно менше купувати валюту. Зокрема, 9-10 березня денний рівень купівлі готівкової валюти упав до 50 мільйонів доларів. Обсяг на 8-9 мільйонів доларів менший за середні показники на початку року.

Найближчим часом можливі коливання курсу долара у розмірі 0,3 — 0,5 гривні. При цьому банкірка зауважує, що курс долара прямує до офіційного курсу.

"Вартість долара на готівковому ринку продовжить тягнутися до курсу продажу американської валюти із розміщенням на тримісячному депозиті. Тож, на мою думку, протягом наступних 7 днів курс коливатиметься в діапазоні 38,2 38,9 гривні за долар", — зазначає вона.

Раніше експерти повідомляли, що банки на початку року вирішили максимально "накрутити" курс, користуючись підвищеним попитом на валюту з боку населення. Економічних причин для цього не було.

Як заявляли раніше у Національному банку України (НБУ), останні чотири місяці гривня посилюється на валютному ринку. Є низка факторів, які впливають на посилення гривні:

  • ефективні дії Нацбанку;
  • сезонність;
  • значна міжнародна фінансова допомога;
  • покращення інфляційних та дефляційних очікувань українців;
  • збільшення ставок дохідності по ОВДП до 20%.

упродовж останніх чотирьох місяців гривня значно посилюється на валютному ринку.

"Це позитивний фактор, тому що це буде впливати також позитивно і на інфляцію, на її зменшення", – переконаний він.

За його словами, це також перевага для імпорту товарів.

"І чим меншим буде готівковий курс, тим менше буде ціна на імпортований товар", – пояснив він.

За словами економіста, є низка факторів, які впливають на посилення гривні:


https://24tv.ua/economy/stabilizatsiya-ekonomiki-ukrayini-nbu-rozpovili-shho-chekaye_n2272588

продовж останніх чотирьох місяців гривня значно посилюється на валютному ринку.

"Це позитивний фактор, тому що це буде впливати також позитивно і на інфляцію, на її зменшення", – переконаний він.

За його словами, це також перевага для імпорту товарів.

"І чим меншим буде готівковий курс, тим менше буде ціна на імпортований товар", – пояснив він.

За словами економіста, є низка факторів, які впливають на посилення гривні:


https://24tv.ua/economy/stabilizatsiya-ekonomiki-ukrayini-nbu-rozpovili-shho-chekaye_n2272588

Скільки коштує долар

16 березня готівковий долар у банках становить у продажу у  середньому за 38,17 гривні (+2 копійки), а купівлі — 38,95 гривні (+4 копійки).

У четвер в обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,55 (+4 коп.) та 38,67 (+6 коп.). Євро купують за 40,60 (-35 коп.), а продають за 40,90 (-20 коп.).

Курс долара в банках

ПриватБанк — 37,85 грн — 38,35 грн;
Ощадбанк — 38,25 грн — 39,25 грн;
Укрексімбанк — 38,25 грн — 38,85 грн;
Райффайзен — 38,00 грн — 38,90 грн;
ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Курс Нацбанку

НБУ встановив офіційний курс валют на сьогодні. Як відомо, курс долара не змінювався з липня 2022-го. Але євро впало протягом дня на 66 копійок.

Курс долара — 36,56 грн. Курс євро — 38,61 грн. (15 березня — 39,27 грн).

Зміна курсу долара за останній місяць

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно меншу суму доларів для підтримки курсу національної валюти. Йдеться про близько 277,88 млн доларів, тоді як у лютому обсяг за тиждень сягав 600 млн доларів.

Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.

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