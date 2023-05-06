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Японія імпортувала рекордний обсяг морепродуктів із РФ

6 травня 2023 04:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Японія імпортувала рекордний обсяг морепродуктів із РФ
Морепродукти перевозять у мороженому вигляді. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За даними Міністерства фінансів, 2022 року Японія імпортувала з Росії морепродуктів на суму понад 1 млрд доларів. Торік імпорт досяг найвищого рівня з 1992 року.

Про це повідомляє Kyodo.

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Що відомо

2018 року Японія зареєструвала попередній рекорд імпорту морепродуктів з Росії на 1,1 млрд доларів. За оцінками фахівців, РФ є третім за вартістю постачальником морепродуктів до Японії торік, що становить близько 40% від загального обсягу споживання цих продуктів в країні, після Чилі та США.

Найбільша частка імпорту з Росії минулого року припала на краба-стригуна в товарному вираженні. За джерелами, збільшення імпорту також вплинуло на потребу Японії в нових джерелах імпорту, оскільки США зупинили промисел краба-стригуна в Беринговому морі.

Імпорт пасти з мінтаю та сировини для рибних котлет камабоко збільшився в цьому році більш ніж в сім разів у порівнянні з попереднім роком. Крім того, погані умови рибальства в Японії призвели до збільшення імпорту морських їжаків, лосося та форелі.

Нагадаємо, що японська автомобільна компанія Toyota за останні 12 місяців збільшила об’єми виробництва і продажів автомобілів до рекордних показників. Продано було понад 9,6 млн автівок.

Додамо, що Європейський Союз та Японія виступили проти пропозиції США повністю заборонити країнам G7 експорт до Росії. Це мало б відбутися в рамках переговорів напередодні саміту лідерів держав.

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