Японія виділить додаткові кошти для відновлення інфраструктури України

Йдеться про понад 5 млрд доларів допомоги

Японський уряд має намір виділити Україні додаткову фінансову допомогу. Йдеться про 5,5 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр Японії Фуміо Кісіда, інформує Kyodo News.

Куди спрямують кошти

Як зазначив Фуміо Кісіда, додаткову суму коштів український уряд має скерувати на відновлення зруйнованих росією об'єктів інфраструктури.

Окрім того, він заявив, що планує запропонувати українському президенту долучитися до саміту "Групи семи" (G7) у відеоформаті, запланованому цього тижня.

Кісіда висловив сподівання, що під час саміту лідери країни G7 підтвердять свою єдність у протистоянні російській агресії проти України.

Як очікується, представники Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів та країни Європейського Союзу погодяться продовжити надання допомоги Україні.

Ключова тема саміту — розширення санкцій проти росії. Захід проведуть у першу річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого.

Раніше Японія завила про приєднання до США та низки європейських країн до запровадження санкцій проти росії через розв'язану війну в Україні. Також ця країна продовжує надавати українцям гуманітарну та економічну підтримку.

Нагадаємо, Японія надасть ЮНЕСКО близько 10 мільйонів доларів на фінансування гуманітарних проєктів в Україні та сусідніх країнах. Серед таких проєктів — допомога журналістам.

Також ми писали, що Європейський Союз готує черговий, десятий пакет санкцій проти російської федерації. Також у санкційному пакеті йтиметься про іранські підприємства.