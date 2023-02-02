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ЄБРР профінансує закупівлю Україною імпортного газу

2 лютого 2023 09:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
ЄБРР надасть Нафтогазу 189 млн євро на купівлю газу
Це дозволить закупити за кордоном достатню кількість природного газу
lis.jpg - Ксенія Лисновська

НАК "Нафтогаз України" домовився про грантову допомогу на суму 188,8 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Це дозволить закупити за кордоном достатню кількість природного газу для нормального завершення опалювального сезону.

Про це поінформував пресцентр Нафтогазу.

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Допомога на закупівлю газу

Як зазначається, відповідну угоду підписали голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов та керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Гроші на закупівлю "блакитного палива" має надати Норвегія, а фінансування здійснюватиметься через грант ЄБРР.

"Наданий грант дає можливість закупити обсяг газу, що повністю закриває всі потреби України в блакитному паливі до кінця цього опалювального сезону", — цитує пресслужба Чернишова.

Своєю чергою, Маттео Патроне наголосив, що партнерство ЄБРР з новим керівництвом Нафтогазу дуже тісне та міцне. Також він схвально оцінив, що акціонер створив нову наглядову раду.

"Це є хорошою основою для майбутньої співпраці", — додав він.

Варто зауважити що грантове фінансування не передбачає повернення коштів, стягнення будь-яких відсотків чи зборів з Нафтогазу та уряду.

Що буде з тарифами

Раніше в Національній комісії, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що український уряд може переглянути тарифи на житлово-комунальні послуги. Передбачається, що це станеться після завершення цього опалювального сезону.

Там пояснили, що підвищення тарифів дало б змогу збільшити заробітні плати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури.

Як відомо, у липні минулого року парламент встановив заборону на підвищення тарифів на тепло для населення. Мораторій повинен діяти під час воєнного стану та шість ще місяців після.

При цьому у податковому комітеті Верховної Ради України (ВРУ) восени минулого року заявляли про необхідність перегляду тарифів на природний газ. Пояснювали це тим, що вони невиправдано низькі.

Нагадаємо, з 1 травня 2022 року кілька мільйонів домогосподарств були автоматично переведені на обслуговування до Нафтогазу. Близько 98% споживачів газу одержують ресурс за фіксованою ціною 7,96 грн, що уберігає стрімких коливань вартості на європейських ринках.

Раніше у "Нафтогазі України" пояснили, як правильно передавати дані газових лічильників, щоб їх зарахували облгази. Клієнти скаржилися на останніх за завищені удвічі ціни.

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