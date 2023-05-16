Єврокомісія обговорює заборону на транзит товарів з ЄС через Росію

Урсула фон дер Ляєн.Фото: lviv.media

ЄС обговорює можливість заборони транзиту санкційних товарів через Росію до третіх країн. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, частина товару "губиться" шляхом через РФ, що може вказувати на порушення санкцій.

Про це голова ЄК розповіла на пресконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

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Що сказала Урсула фон дер Ляйєн

За словами фон дер Ляйєн, торгівля багатьох країн з ЄС різко зросла останніми місяцями, але Євросоюз помічає різницю між тим, скільки товарів було відправлено з Європи, скільки проїхало транзитом через Росію і скільки в решті решт опинилося в місці призначення.

Щоб запобігти "осіданню" санкційних товарів в Росії в ЄС вже працюють над механізмом, заборони на транзит. Наразі в Євросоюзі вирішують чи буде така заборона виправдана, зазначила голова Урсула фон дер Ляйєн.

Що ще можуть заборонити

Крім заборони транзиту через Росію, ЄС також розглядає повну заборону на постачання європейських санкційних товарів до третіх країн, які підозрює у подальшому перепродажі їх РФ.

"Тут теж триває обговорення, і це, по суті, попередження, що ми серйозно налаштовані щодо наших санкцій, що ми можемо заборонити відправляти санкційні товари до цієї третьої країни, якщо буде чітке свідчення, що це постачання в Росію, порушуючи санкції", — зазначила фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, "Велика сімка" та Європейський Союз планують заборонити Росії відновлювати імпорт газу за маршрутами, де Кремль припинив його постачання. Відповідне рішення має бути прийняте на саміті G7, який відбудеться у Хіросімі у четвер, 18 травня.