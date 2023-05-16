Єврокомісія озвучила економічний прогноз для України: що обіцяють

Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні. Фото: biz.nv.ua

Європейська комісія вперше представила економічний прогноз для України. Згідно з ним, економіка країни в 2023 році зросте на 0,6%, а у 2024 — на 4%.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, повідомляє "Європейська правда".

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За словами Джентілоні, після падіння приблизно на 29% у 2022 році українська економіка, як очікується, "зросте на 0,6% цього року та на 4% у 2024 році". Крім того, єврокомісар зазначив, що економіка України, на яку напала Росія, виявилася "надзвичайно стійкою".

Деталі економічного прогнозу для України

Проте у своєму весняному звіті Єврокомісія зазначила, що прогноз для України "схильний до надзвичайної невизначеності й вирішальною мірою залежить від перебігу війни".

Нагадаємо, ЄС обговорює можливість заборони транзиту санкційних товарів через Росію до третіх країн. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, частина товару "губиться" шляхом через РФ.