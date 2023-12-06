Європейці знижують вартість українських молочних продуктів

Українські молочні продукти. Фото: Асоціація виробників молока

В Європі виникає негативне уявлення до українських молочних продуктів. Це проявляється у зниженні їхньої ринкової вартості.

Про це розповів директор із розвитку міжнародного бізнесу компанії "Молокія" Михайло Паньків у коментарі для Латифундіст.

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За словами Паньківа, європейські партнери купують українську молочну продукцію, занижуючи ціну на 20%.

"Це — реальна історія: нас дисконтують за ірландських чи інших виробників саме через репутацію. Їхні аргументи такі: у вас по документах все добре, а на ділі можна чекати чого завгодно. Це ж реальні випадки: гайки в казеїні, рослинна олія в маслі", — пояснив він.

Експерт додав, що Польща 10 років тому була в такій самій ситуації, але "вони змогли перепозиціонуватися, ми теж це пройдемо".

Експорт молочної продукції зріс на 17%

У жовтні 2023 року Україна збільшила обсяги експорту молочної продукції на 17% проти вересня, а грошові надходження зросли на 22,6%.

За попередніми даними Держстату, у жовтні 2023 року Україна експортувала 8790 тонн молочної продукції на $18,15 млн. Зазначається, що основні категорії експорту становили: молоко та вершки згущені — 23%; сири — 24%; казеїн і казеїнати — 17%; і вершкове масло — 15%.

Нагадаємо, що в польських супермаркетах, які знаходяться біля кордону з Чехією, спостерігається підвищене скуповування продуктів. Чехи приїздять задля того, щоб вигідно купити польські продукти харчування.