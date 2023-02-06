Пенсії в Україні — на скільки підвищаться виплати після індексації

Розрахунковий обсяг виплат (без надбавок) збільшиться на 24%

В Україні в рамках масштабної індексації пенсій, запланованої на 1 березня, розрахунковий обсяг виплат (без надбавок) збільшиться на 24%. Для українців, які мають розрахунковий розмір виплати близький до мінімальної, підвищення становитиме 500 грн.

Про це повідомляє Obozrevatel.

Нюанси березневої індексації

Як очікується, розмір підвищення у 24% — орієнтовний, більш точне число назвуть у Міністерстві соціальної політики у лютому.

Надбавка стане найвищою за останні роки, адже у формулі її розрахунку закладений індекс інфляції. Як відомо, минулого року сталося суттєве підвищення цін.

Особливості індексації:

підвищуватимуться пенсії, які розраховані за загальним законом (чиновники на пенсії надбавки не одержать, а військовим виплати будуть проіндексовані за іншими правилами);

підвищуватиметься не повний розмір пенсійної виплати (якщо є надбавка за стаж чи за вік, то під час підвищення виплати її не враховуватимуть).

Також існує проблема із бюджетом Пенсійного фонду України (ПФУ). Попри заяви влади, що індексація відбудеться, через повномасштабну війну залишаються бюджетні ризики.

Як проводитиметься осучаснення

Очікувану індексацію пенсій у березні також називають "осучасненням". Вперше її провели під час реалізації реформи у 2017 році. Тоді перерахували всі пенсії, враховуючи новий показник середньої зарплатні в країні. Після цього щорічно виплати українцям на заслуженому відпочинку перераховують, зважаючи на підвищення зарплати та інфляції.

Індексація убереже виплати громадян від знецінення через інфляцію.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні деякі категорії громадян мають право на доплату до пенсії у розмірі 35% від прожиткового мінімуму. Йдеться про "особливі заслуги перед Україною".

Депутати ініціюють ухвалення законопроєкту, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Саме ця категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень.

В країні громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".