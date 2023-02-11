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Індексацію деяких видів пенсій перенесли: кого стосується

11 лютого 2023 09:33
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Індексації пенсій перенесли — чи отримають підвищення держслужбовці
Підвищення не торкнеться державних службовців
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні на березень 2023 року запланована масштабна індексація пенсійних виплат. Деяких категорій українців вона не торкнеться.

Про це розповів експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін, пише "На пенсії".

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Для кого не проведуть індексацію

За словами фахівця, індексація не торкнеться державних службовців, яким це мали зробити ще торік. Так, це питання відклали, попри зміни у законодавстві, які передбачали перерахунок з 1 березня 2022 року.

Йдеться про закон" Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства" №2040-IX від 15.02.2022 року. Для його реалізації уряд ухвалив додаткову постанову "Деякі питання індексації пенсій" №727 від 24.06.2022 року. Документ уточнював порядок індексації пенсій саме держслужбовцям, адже їх розрахунок суттєво відрізняється від звичайних пенсій.

Ключова проблема в тому, що постанова повинна набути чинності тільки після скасування воєнного стану — з першого числа місяця, що йде після місяця припинення чи скасування воєнного стану.

Відтак, рішення уряду відтермінувало дію закону Верховної Ради. Ще експерт зазначає, що через війну питання індексації пенсій не тільки держслужбовцям, а й науковцям та військовослужбовцям відкладається, однак не уточнив, про які норми йдеться.

Хто отримає найбільше

В Україні в рамках масштабної індексації пенсій розрахунковий обсяг виплат (без надбавок) збільшиться на 24%. Для українців, які мають розрахунковий розмір виплати, близький до мінімальної, підвищення становитиме 500 грн.

Така надбавка стане найвищою за останні роки, адже у формулі її розрахунку закладений індекс інфляції. Як відомо, минулого року сталося суттєве підвищення цін.

Особливості індексації:

  • підвищуватимуться пенсії, які розраховані за загальним законом (чиновники на пенсії надбавки не одержать, а військовим виплати будуть проіндексовані за іншими правилами);
  • підвищуватиметься не повний розмір пенсійної виплати (якщо є надбавка за стаж чи за вік, то під час підвищення виплати її не враховуватимуть).

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

В Україні деякі категорії громадян мають право на доплату до пенсії у розмірі 35% від прожиткового мінімуму. Йдеться про "особливі заслуги перед Україною".

Депутати ініціюють ухвалення законопроєкту, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Саме ця категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень.

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