Пенсії в Україні — індексації пенсій у березні не буде

Українцям обіцяють підвищити виплати у квітні поточного року

В Україні анонсовану масштабну індексацію пенсійних виплат перенесли. Українцям обіцяють підвищити виплати не в березні, а в квітні поточного року.

Про це розповіла голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович, Укрінформ.

Що кажуть в уряді

Як зазначила глава Мінсоцполітики, зараз в уряді працюють над тим, щоб індексацію пенсійних виплат здійснити відповідно до зростання споживчої інфляції.

"Так, ми працюємо над тим, аби зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації і відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у квітні", — повідомила Жолнович.

Вона додала, що зараз фахівці проводять відповідні розрахунки.

Раніше у Міністерстві соціальної політики наголошували, що щорічна індексація пенсійних виплат відбудеться у березні.

Однак розрахунки Мінсоцполітики обіцяли провести тільки в лютому та повідомити, на скільки можуть підвищитися пенсії українцям.

Законодавство передбачає, що індексація повинна складати половину процентного підвищення середньої зарплати та половину річної інфляції. Очікується, що підвищення пенсії становитиме приблизно 24%.

Більше про виплати

Раніше ми писали, що індексація не торкнеться державних службовців, яким це мали зробити ще торік. Це питання відклали, попри зміни у законодавстві, які передбачали перерахунок з 1 березня 2022 року.

Також повідомлялося, що український уряд ухвалив рішення щодо залучення гранту від Сполучених Штатів на загальну суму 6 млрд доларів. Зокрема, гроші спрямують на соціальні програми, а також освіту та медицину.

Багато українців, які вимушено проживають у Польщі через війну, не можуть отримувати там пенсії. В уряді України працюють над, щоб виплати стали можливі в цій країні.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді на фінансування житлових субсидій та пільг у січні 2023 року спрямували 4,1 млрд гривень, що значно більше за попередній місяць.