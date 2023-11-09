Монобанк виплатить клієнту понад 930 тис. грн за замороження рахунку

Застосунок фінустанови Monobank Фото: monobank.ua

Клієнт української мобільної фінустанови Monobank відсудив понад 930 тис. грн за неправомірне блокування рахунку. Банк не зміг довести, що кошти позивача надійшли злочинним шляхом.

Про це йдеться у рішенні Деснянського райсуду Києва.

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Блокування рахунку банком

З матеріалів справи випливає, що чоловік вніс на власну картку Монобанку на 1,107 млн гривень, однак фінустанова оперативно заблокувала доступ до рахунку. Від клієнта вимагали надати документи, які б підтвердили джерела походження грошей.

Чоловік відправив у Монобанк копії документів. Однак у фінустанові зазначили, що документи не є належним доказом, направивши повторний запит.

Там зауважили, що під час укладання договору позивач зазначив, що його щомісячний середній дохід становить близько 70 тис. гривень, проте суми поповнень були значно вищі — 117 тис. гривень, 210 тисяч гривень та 1,107 млн гривень. Тому банк призупинив зарахування коштів.

При цьому кошти були заморожені 28 днів, а сталося це у травні 2021 року.

Рішення суду

Як йдеться у рішенні суду, позов чоловіка задовольнили. Банк на його користь має заплатити пеню у сумі 930,3 тис. гривень, 3% річних у 2,54 тис. гривень та моральну шкоду в 11 тис. гривень.

Як наголосили у суді, сторона відповідача не змогла належним чином довести законність відмови у видачі позивачеві його грошей з відкритого банківського рахунку, а також правомірність блокування.

"Відсутні докази того, що кошти на рахунок позивача надійшли злочинним шляхом. Також немає доказів звернення відповідача за наслідками блокування до правоохоронних органів, спеціально уповноваженого органу про спробу здійснення незаконної, на думку банку, фінансової операції", — йдеться у матеріалах справи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з травня поточного року банкам повернули право арештовувати рахунки клієнтів на вимогу державних виконавчих органів. Водночас українці можуть розблокувати на замороженому рахунку 13,4 тис. грн на місяць та користуватися коштами.

Раніше повідомлялося, що фінустанова Мonobank масово блокує банківські рахунки своїх клієнтів. Заморожують рахунки навіть за давно закритими судовими провадженнями.