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Клієнти ПриватБанку скаржаться на відсутність валюти у касах — як діяти

30 жовтня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк пояснив, чому інколи нема валюти у касах та як діяти
Валюта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти державної фінустанови ПриватБанк скаржаться на неможливість зняти зі своїх рахунків валюту. Часто у відділеннях немає достатньої кількості доларів та євро.

Про це йдеться у коментарі на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Як зазначила громадянка, вона хотіла зняти у касі банку невелику суму, однак виявилося, що іноземної валюти нема.

"Дивовижна ситуація! Хотіла зняти 100 доларів зі свого рахунку, виявилося, що у відділенні взагалі немає доларів! Ні 50, ні 100 — ні! Замовити можна лише від 300, а щоб зняти меншу суму — цитую: "потрібно приходити на касу та питати — є готівка чи ні". Тобто сьогодні я вистояла чергу просто так! Навіщо вам взагалі каса, якщо немає таких копійок?...", — йдеться у повідомленні.

У ПриватБанку відреагували на скаргу, наголосивши, що без попереднього замовлення можна одержати валюту тільки за наявності необхідної суми у касах.

Там зауважили, що можна звернутися в інше найближче відділення.

"За наявності суми, співробітники із задоволенням нададуть вам кошти", — повідомили у фінустанові.

У банку зазначили, що валюта, як правило, видається клієнтам, які замовляють її попередньо. Тоді як фактично на момент звернення громадян її може дійсно не бути в наявності в касі.

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

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Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" може заблокувати банківські рахунки клієнтів та розірвати відносини, якщо ті проігнорують важливі повідомлення. У такому разі відновити доступ буде неможливо.

Також ми писали, що клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" продовжують скаржитися на видачу "зношеної валюти". Представники банку пояснили, як у такому випадку діяти.

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