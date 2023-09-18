ПриватБанк виплатить клієнтці компенсацію за неповну інформацію щодо кредитки

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE

Клієнтка державної фінустанови "ПриватБанк" відсудила "моральну компенсацію" за неповну інформацію щодо кредитки. Також банк спише нарахований борг за карткою.

Про таке рішення Шевченківського райсуду Запоріжжя повідомляє Obozrevatel.

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Як зазначається, суд зобов'язав банк відшкодувати клієнтці 39,71 тис. грн — суму, яку списали за борги за кредиткою за дев'ять років, та 10 тис. "моральної компенсації". Як пояснила жінка, під час заповнення анкети, коли отримувала кредитку, не були вказані умови, а саме — ліміт за кредитною карткою та кредитна ставка. Суд став на бік позивачки.

Так, кошти списали за фінансовими операціями за рахунком "Списання відсотків за використання кредитного ліміту. За ставкою 3,6 відсотка" — на 33,6 тис. грн, за операцією "Страховий платіж за договором "Страхування кредитного ліміту" — на 5,31 тис. грн.

Клієнтка зазначила, що банк завдав їй моральних збитків, адже неправомірні відносини тривали близько дев'яти років, упродовж яких відповідач щодня відраховував її особисті кошти та кошти соціальної допомоги на дітей.

Суд визнав припиненими кредитні правовідносини, що виникли з договору від 30.03.2011 року, зобов'язав банк повернути клієнтці списані гроші та виплатити моральну шкоду.

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Нагадаємо, ПриватБанк блокує та обмежує рахунки фізичних, юридичних осіб та ФОПів, які працюють на тимчасово окупованій території України. Для зняття обмеження потрібно змінити місце податкової реєстрації.

Також ми писали, що деякі українці отримають додаткову грошову допомогу від ПриватБанку. Так, фінустанова вже розпочала виплату грошей від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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