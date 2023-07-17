Курс долара по 40 грн — бізнес оновив прогнози на 2023 рік

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Український бізнес у липні поліпшив прогнози щодо рівня виробництва, інфляції, а також щодо курсу валют на 2023 рік. Побільшало респондентів, які впевнені, що курс цього року не перевищить 40 грн/$.

Такі результати опитування майже 600 підприємств, проведеного Національним банком України (НБУ).

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Відновлення виробництва у 2023 році

Як зазначається, бізнес уперше за весь час війни заявив, що очікує зростання ділової активності упродовж наступних 12 місяців. Свої оцінки покращили абсолютно всі опитані підприємства різних сфер діяльності. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) у другому кварталі підвищився до 104,5% зі 91,2% у першому.

Як зауважили в НБУ, на тлі відновлення енергетичної системи, пожвавлення внутрішнього попиту, а також зміцнення курсу національної валюти підприємці очікують зростання обсягів виробництва товарів і послуг, мають позитивні прогнози щодо розвитку власних компаній.

Хоч усі підприємства чекають на збільшення обсягів реалізації товарів і послуг, оцінка власного фінансового становища залишається надалі негативною. 23% планують залучати інвестиції, 30% не планують брати кредити (було майже 80%) через високі відсоткові ставки. Послабилися очікування щодо скорочення персоналу. Бізнес планує збільшувати витрати на оплату праці.

Прогнози бізнесу щодо курсу долара

У середньому значення обмінного курсу, на яке бізнес очікує через 12 місяців, становить 40,43 грн/дол. Попереднього кварталу було 42,18 грн/дол.

44,3% опитаних очікують, що обмінний курс нацвалюти у наступні 12 місяців не перевищить 40,00 грн/дол. Раніше про це заявляли 19,7%.

Половина бізнесу переконані, що показник інфляції не перевищить 15,3%.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у понеділок, 17 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах знизився до 36,08 грн (купівля) і 37,19 (продаж).

Готівковий курс — 37,67 (купівля) та 37,39 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку залишається незмінним — 36,56 гривні.

Як змінився курс за місяць:

Джерело: Minfin

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Нагадаємо, Нацбанк заявив про історичний рекорд за всю незалежність країни щодо обсягу Міжнародних резервів. У червні вони сягнули 39 млрд доларів.

Також ми писали, що на думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, в Україні ситуація на валютному ринку у липні 2023 року обіцяє бути стабільною. Водночас до кінця літа — можливі різкі зміни за деяких умов.