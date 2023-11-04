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Комітет ВР порекомендував ухвалити бюджет-2024 в другому читанні

4 листопада 2023 19:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, коли ухвалять законопроєкт про держбюджет-2024
Засідання Верховної Ради. Фото: пресслужба ВР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Комітеті Верховної Ради з питань бюджету надали рекомендацію для парламенту щодо ухвалення законопроєкту про Державний бюджет на 2024 рік. Таке рішення закликали ухвалити у другому читанні.

Про це йдеться на сайті комітету.

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Як відомо, на засіданні, яке відбулося сьогодні, 4 листопада, профільний комітет розглядав проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік", який підготував Кабінет Міністрів до другого читання.

"Рекомендовано Верховній Раді законопроєкт за результатами розгляду прийняти у другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій комітету щодо змін до такого законопроєкту (погоджених з Міністерством фінансів України)", — зазначили у повідомленні.

розгляд проєкту про держбюджет України
Скриншот повідомлення із сайту "Комітет з питань бюджету"

Чи змінився текст законопроєкту

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк з фракції "Голос" зауважив, що текст законопроєкту до другого читання майже не змінили. 

"Із значних змін — це тільки вилучення статті про репрофайлінг (там же КМУ мав можливість обміняти ОВДП у власності НБУ на нові)", — написав він.

За його словами, розглянути та прийняти фінальне рішення планують 8 листопада. 

розгляд проєкту про держбюджет України
Скриншот допису з телеграм-каналу "Залізний нардеп"

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до другого читання і направив текст у Верховну Раду.

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