Стало відомо, коли ухвалять законопроєкт про держбюджет-2024

Комітет ВР порекомендував ухвалити бюджет-2024 в другому читанні
У Комітеті Верховної Ради з питань бюджету надали рекомендацію для парламенту щодо ухвалення законопроєкту про Державний бюджет на 2024 рік. Таке рішення закликали ухвалити у другому читанні.
Про це йдеться на сайті комітету.
Ухвалення закону про держбюджет
Як відомо, на засіданні, яке відбулося сьогодні, 4 листопада, профільний комітет розглядав проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік", який підготував Кабінет Міністрів до другого читання.
"Рекомендовано Верховній Раді законопроєкт за результатами розгляду прийняти у другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій комітету щодо змін до такого законопроєкту (погоджених з Міністерством фінансів України)", — зазначили у повідомленні.
Чи змінився текст законопроєкту
Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк з фракції "Голос" зауважив, що текст законопроєкту до другого читання майже не змінили.
"Із значних змін — це тільки вилучення статті про репрофайлінг (там же КМУ мав можливість обміняти ОВДП у власності НБУ на нові)", — написав він.
За його словами, розглянути та прийняти фінальне рішення планують 8 листопада.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до другого читання і направив текст у Верховну Раду.
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