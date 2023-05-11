Компенсація за зруйноване житло: що треба комісії

Пошкоджений будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці з 22 травня почнуть отримувати гроші на відновлення житла, яке було не повністю зруйноване, а пошкоджене. Та оскільки програма не досконала, експерти радять українцям збирати докази самостійно, щоб показати їх державній комісії.

Що варто робити, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Фото: Новини.LIVE

"Перше, що потрібно усвідомити, запропонований зараз механізм стосується лише пошкодженого житла, а не повністю зруйнованого. Окрім того, якщо ви за власні кошти відремонтували будинок чи квартиру, то поки претендувати на державну допомогу не можете", — сказала експертка.

За її словами, подібний механізм напрацьовується, щоб і люди, які власними силами відремонтували житло, надавши факти на підтвердження руйнацій, змогли отримати належну компенсацію. Але поки вони не потрапляють під дію програми. Проте, якщо раптом щось ще не відремонтовано, можете податись і отримати часткову компенсацію.

"Важливо: зберігайте усі-усі чеки, фотографуйте, надавайте медійного розголосу ситуації, щоб потім мати докази воєнних злочинів Росії та власних інвестицій в відбудову, які може покрити держава", — зауважила експертка.

Нагадаємо, в Раді стверджують, що програма відновлення країни обов’язково має враховувати екологічний фактор та євроінтеграційні зобов’язання України дотримуватися зеленого курсу.