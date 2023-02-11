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Компенсації роботодавцям за працевлаштування безробітних відбуватимуться по-новому: деталі

11 лютого 2023 14:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Компенсації роботодавцям — порядок отримання грошей за працевлаштування безробітних оновили
Уряд оновив порядок грошового відшкодування
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні роботодавці отримуватимуть компенсації за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних по-новому. Уряд оновив порядок грошового відшкодування.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

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Новий порядок виплат

Як зазначається, новий порядок передбачає надання роботодавцям трьох видів компенсацій. Йдеться про грошове відшкодування фактичних витрат у розмірі єдиного соцвнеску за відповідну особу за місяць, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску.

Надаватимуть компенсації у разі дотримання вимоги —  працевлаштування на термін не менше ніж два роки за направленням центру зайнятості певних зареєстрованих безробітних з переліку осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні та перебувають у статусі офіційного безробітного більше одного місяця. Виплачуватимуть компенсації 12 місяців упродовж наступних двох років.

Групи безробітних

Так, компенсація ЄСВ передбачена за працевлаштування таких категорій:

  • одиноких батьків;
  • батьків дітей з інвалідністю;
  • осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;
  • довготривалих безробітних.

50% витрат на оплату праці компенсують за працевлаштування категорій:

  • особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку;
  • учасники бойових дій.

50% мінімальної зарплати компенсуються за працевлаштування наступних категорій:

  • віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;
  • віком до 35 років — на перше робоче місце;
  • звільнених зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби — на перше робоче місце після такого звільнення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.

Також влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, для бізнесу запровадили умову щодо тривалості працевлаштування переселенців.

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