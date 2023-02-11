Компенсації роботодавцям — порядок отримання грошей за працевлаштування безробітних оновили

Компенсації роботодавцям за працевлаштування безробітних відбуватимуться по-новому: деталі
В Україні роботодавці отримуватимуть компенсації за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних по-новому. Уряд оновив порядок грошового відшкодування.
Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).
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Новий порядок виплат
Як зазначається, новий порядок передбачає надання роботодавцям трьох видів компенсацій. Йдеться про грошове відшкодування фактичних витрат у розмірі єдиного соцвнеску за відповідну особу за місяць, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску.
Надаватимуть компенсації у разі дотримання вимоги — працевлаштування на термін не менше ніж два роки за направленням центру зайнятості певних зареєстрованих безробітних з переліку осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні та перебувають у статусі офіційного безробітного більше одного місяця. Виплачуватимуть компенсації 12 місяців упродовж наступних двох років.
Групи безробітних
Так, компенсація ЄСВ передбачена за працевлаштування таких категорій:
- одиноких батьків;
- батьків дітей з інвалідністю;
- осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;
- довготривалих безробітних.
50% витрат на оплату праці компенсують за працевлаштування категорій:
- особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку;
- учасники бойових дій.
50% мінімальної зарплати компенсуються за працевлаштування наступних категорій:
- віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;
- віком до 35 років — на перше робоче місце;
- звільнених зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби — на перше робоче місце після такого звільнення.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.
Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.
Також влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, для бізнесу запровадили умову щодо тривалості працевлаштування переселенців.