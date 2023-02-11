Компенсації роботодавцям — порядок отримання грошей за працевлаштування безробітних оновили

Уряд оновив порядок грошового відшкодування

В Україні роботодавці отримуватимуть компенсації за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних по-новому. Уряд оновив порядок грошового відшкодування.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

Новий порядок виплат

Як зазначається, новий порядок передбачає надання роботодавцям трьох видів компенсацій. Йдеться про грошове відшкодування фактичних витрат у розмірі єдиного соцвнеску за відповідну особу за місяць, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску.

Надаватимуть компенсації у разі дотримання вимоги — працевлаштування на термін не менше ніж два роки за направленням центру зайнятості певних зареєстрованих безробітних з переліку осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні та перебувають у статусі офіційного безробітного більше одного місяця. Виплачуватимуть компенсації 12 місяців упродовж наступних двох років.

Групи безробітних

Так, компенсація ЄСВ передбачена за працевлаштування таких категорій:

одиноких батьків;

батьків дітей з інвалідністю;

осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;

довготривалих безробітних.

50% витрат на оплату праці компенсують за працевлаштування категорій:

особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку;

учасники бойових дій.

50% мінімальної зарплати компенсуються за працевлаштування наступних категорій:

віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;

віком до 35 років — на перше робоче місце;

звільнених зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби — на перше робоче місце після такого звільнення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.

Також влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, для бізнесу запровадили умову щодо тривалості працевлаштування переселенців.