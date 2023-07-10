Компенсації за пошкоджене житло — скільки задоволено заяв

Зруйнована будівля на Київщині. Фото: Новини.LIVE

Українці в рамках державної програми "єВідновлення" продовжують отримувати компенсації за пошкоджене внаслідок повномасштабної війни житло. Вже профінансовано 1409 заявок.

Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

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Деталі фінансування

За словами міністра, загалом сума компенсацій за вищевказаною кількістю заявок від власників пошкодженого житла становить 115 млн грн. Одержувачі коштів можуть витратити їх на купівлю будівельних матеріалів та ремонт. При цьому гроші дозволяється витрачати протягом року.

Кубраков додав, що загалом за два місяці роботи дії держпрограми, з 10 травня, громадяни подали більш ніж 24,7 тис. заявок на грошові компенсації.

Водночас міністр повідомив, що незадоволений темпами роботи місцевих комісій. Він закликав прискорити виконання відповідних обов'язків. Загалом Кабінет міністрів виділив 4,4 млрд гривень на програму "єВідновлення", тому гроші є.

"Укотре закликаю громади налагодити роботу комісій. Від їх ефективності залежить, як швидко люди зможуть повернутися до своїх будинків. Є гроші — урядом спрямовано 4,4 мільярда гривень на реалізацію програми, створені механізми та цифрові інструменти, — потрібна відповідальність на місцях", — написав він.

Нагадаємо, в Україні до державної програми "єВідновлення" може долучитися бізнес, сферою діяльності якого є продаж будівельних матеріалів та надання послуг із ремонту житла. Всі охочі можуть подавати заявки через портал "Дія".

Також ми повідомляли, що раніше в українському уряді визначили середню вартість "квадрата" житла в різних куточках країни. На основі цього затвердили показники опосередкованої ціни спорудження житла в Україні.