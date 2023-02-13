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Компенсації за знищене житло: в уряді пояснили, як правильно зафіксувати факт руйнування

13 лютого 2023 11:59
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Компенсації за знищене житло — в уряді пояснили, як правильно це зробити
Повідомляти про зруйноване чи пошкоджене житло громадяни можуть у "Дії"
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Українців закликають повідомляти про факти руйнування житла через повномасштабну війну росії проти України для отримання компенсації. В уряді уточнюють, як це зробити правильно.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Правила фіксації руйнування житла

Як зазначають у відомстві, можливість отримання компенсації від держави залежить також від правильності фіксації зруйнованого житла під час подачі заявки.

Повідомляти про зруйноване чи пошкоджене житло громадяни можуть на порталі чи мобільному застосунку державних послуг "Дія", а також через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса.

Так, під час  фото- та відеофіксації руйнувань потрібно дотримуватися таких важливих правил:

  • постарайтеся зробити фото та відео найкращої якості, попередньо увімкнувши на телефоні геолокацію (за можливості);
  • під час самої зйомки варто прокоментувати місцезнаходження, назвавши дату, час, а також деталі пошкодження (за можливості зніміть когось із третіх осіб, які теж мають представитися та озвучити відомості).
  • фіксувати руйнування потрібно великим і малим планом, знімати всі зовнішні та внутрішні пошкодження. Також необхідно показати прилеглу територію та об’єкти, розташовані поруч;
  • далі потрібно зберегти відзняте у первинному вигляді: без графічних редакторів та написів тощо.
  • необхідно зробити копії результатів зйомки та зберегти на різних носіях: флешках, файлообмінниках тощо.

Компенсація за знищене житло

За даними відомства, вже близько 2,5 мільйона українців повідомили про пошкодження чи знищення житла. Через портал державних послуг "Дія" заявки на грошову компенсацію залишили близько 316 тисяч осіб. Проте механізму компенсації досі нема.

На розгляді парламенту знаходиться законопроєкт, який передбачає механізм надання компенсації за зруйноване житло внаслідок війни. Йдеться про проєкт №7198 "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації". Згідно з його нормами, допомогу отримають не всі.

Кому виплатять кошти

Деякі категорії українців отримають гроші на купівлю та спорудження нового житла. Йдеться про:

  • власників квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;
  • замовників будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізособи);
  • фізосіб, що інвестували/фінансують будівництво;
  • членів житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили декларацію про нього.

Кого позбавлять права на компенсацію

При цьому не матимуть права на компенсацію одразу три категорії громадян, а саме:

  • до яких застосовано санкції у рамках Закону України "Про санкції";
  • громадяни, які мають судимість за злочини проти засад національної безпеки України;
  • спадкоємці усіх перелічених осіб.

Нагадаємо, в уряді розповідали, що хочуть отримати від росії компенсацію за всі збитки та руйнування, які країна-агресор завдала Україні. Сума репарацій — щонайменше 300 млрд доларів

У 2022-му Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про націоналізацію російських активів. Документ також передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф.

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