Зарплати в Україні — кому найбільше підвищили виплати за рік

Кому найбільше підвищили зарплати за рік: ТОП-10 професій
В Україні на ринку праці у деяких працівників суттєво зросла заробітна плата у 2023 році. У трійці лідерів — охоронці, кухарі та офіціанти.
Такі дані оприлюднив кадровий портал Work.ua.
Яких працівників бракує у 2023 році
Згідно з даними кадрового сайту, цього року найчастіше роботодавці шукають фахівців сфери обслуговування клієнтів, торгівлі та фінансів:
- бухгалтери;
- водії;
- касири;
- кухарі;
- менеджери з персоналу;
- менеджери з продажу;
- оператори контакт-центрів;
- офіціанти;
- охоронці;
- продавці-консультанти.
Примітно, що фактично за всіма посадами з ТОП-10 найпопулярніших відбулося зростання заробітної плати.
Яким фахівцям платять більше
Так, найпомітніше зросла середня зарплата у другому кварталі 2023 року порівняно з минулим роком в охоронців (на 33%), кухарів (на 33%) та офіціантів (на 50%).
Зокрема у другому кварталі зарплата бухгалтерів підвищилася з 14 тис. грн до 17 тис. грн. Суттєве зростання проти попереднього року демонструють зарплати на таких посадах:
- "Транспорт, логістика" — з 7 тис. грн до 17 тис. грн (на 143%);
- "Психологія" — з 10 тис. до 18 тис. грн (на 80%);
- SEO-спеціалісти з маркетингу — з 16 тис. до 23 тис. грн (на 44%);
- менеджери із закупівель у галузі с/г — з 17 тис. до 24,5 тис. грн (на 44%).
За даними порталу Work.ua, у середньому громадянам пропонують у вакансіях 16,5 тисячі гривень.
Високі зарплати без вищої освіти
Також сайт розповів, що пропонують роботу українцям із високою зарплатою навіть без вищої освіти. У цьому списку:
- водій-міжнародник, який перевозить вантажі, може розраховувати на середній дохід у 50 тисяч гривень. У нього лише мають бути права категорії РЄ.
- таксист може заробляти у середньому від 15 до 45 тисяч гривень. Заробітна плата залежить від наявності власної автівки, навичок та часу, що приділяється роботі.
- операційний менеджер отримує близько 35 тисяч гривень. Його обов'язками є організація та координація роботи складів. Претендентам на цю вакансію потрібно досконало знати англійську мову на рівні від Upper Intermediate та вище, а також вміти працювати з програмами MS Office та 1С.
Більше про роботу
Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Проте за зловживання таким правом передбачене покарання.
Також ми писали, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.