Зарплати в Україні — кому найбільше підвищили виплати за рік

Офіціант у кав'ярні. Фото: Pixabay

В Україні на ринку праці у деяких працівників суттєво зросла заробітна плата у 2023 році. У трійці лідерів — охоронці, кухарі та офіціанти.

Такі дані оприлюднив кадровий портал Work.ua.

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Яких працівників бракує у 2023 році

Згідно з даними кадрового сайту, цього року найчастіше роботодавці шукають фахівців сфери обслуговування клієнтів, торгівлі та фінансів:

бухгалтери;

водії;

касири;

кухарі;

менеджери з персоналу;

менеджери з продажу;

оператори контакт-центрів;

офіціанти;

охоронці;

продавці-консультанти.

Примітно, що фактично за всіма посадами з ТОП-10 найпопулярніших відбулося зростання заробітної плати.

Яким фахівцям платять більше

Так, найпомітніше зросла середня зарплата у другому кварталі 2023 року порівняно з минулим роком в охоронців (на 33%), кухарів (на 33%) та офіціантів (на 50%).

Джерело: Work.ua

Зокрема у другому кварталі зарплата бухгалтерів підвищилася з 14 тис. грн до 17 тис. грн. Суттєве зростання проти попереднього року демонструють зарплати на таких посадах:

"Транспорт, логістика" — з 7 тис. грн до 17 тис. грн (на 143%);

"Психологія" — з 10 тис. до 18 тис. грн (на 80%);

SEO-спеціалісти з маркетингу — з 16 тис. до 23 тис. грн (на 44%);

менеджери із закупівель у галузі с/г — з 17 тис. до 24,5 тис. грн (на 44%).

За даними порталу Work.ua, у середньому громадянам пропонують у вакансіях 16,5 тисячі гривень.

Високі зарплати без вищої освіти

Також сайт розповів, що пропонують роботу українцям із високою зарплатою навіть без вищої освіти. У цьому списку:

водій-міжнародник, який перевозить вантажі, може розраховувати на середній дохід у 50 тисяч гривень. У нього лише мають бути права категорії РЄ.

таксист може заробляти у середньому від 15 до 45 тисяч гривень. Заробітна плата залежить від наявності власної автівки, навичок та часу, що приділяється роботі.

операційний менеджер отримує близько 35 тисяч гривень. Його обов'язками є організація та координація роботи складів. Претендентам на цю вакансію потрібно досконало знати англійську мову на рівні від Upper Intermediate та вище, а також вміти працювати з програмами MS Office та 1С.

Більше про роботу

Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Проте за зловживання таким правом передбачене покарання.

Також ми писали, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.