Користувачка ПриватБанку вскочила в халепу: що варто знати про картку Юніора

Жінці передають банківську картку. Фото: privatbank.ua

Діти спільно з батьками можуть звернутися до ПриватБанку й оформити платіжну картку Юніора. Таким чином дорослі зможуть контролювати витрати юних користувачів. Однак, якщо не знати правил банку, то можна натрапити на певні труднощі.

Так, скарга про проблеми з карткою Юніора з'явилася на Мінфін.

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Обмеження на картці Юніора

Так, жінка розповіла, що натрапила на обмеження на картці Юніора. За її словами, раніше не було ніяких проблем із рахунком її дитини, однак нещодавно на картці з'явилася чимала сума на "термінові потреби", яку жінка не змогла зняти.

"Зателефонувавши на гарячу лінію, дізналася, що, виявляється, на картці Юніора є обмеження на видаткові операції на місяць в 50 000 гривень. При оформленні картки мене не попередили про це. На сайті також не знайшла цієї інформації, тільки на обмеження по кредитних коштах, а про власні — нічого", — зазначила жінка.

Тепер вона не може їх ні зняти, ні перевести на свій рахунок.

У банку пояснили, що ліміт витрат на картці "Юніора" обмежений 50 000 гривнями на місяць. Однак вихід є для тих, хто користується більшими сумами: з 14 років юніор може отримати спеціальну картку для виплат, що дозволить здійснювати більші операції.

Скарга щодо обмежень на картці Юніора. Фото: скриншот

Нагадаємо, що державна фінустанова "ПриватБанк" запустила новий сервіс для бізнес-клієнтів. Завдяки послузі "Досьє ділової репутації" підприємці зможуть оцінити своїх бізнес-партнерів.

Також ми писали, що найбільша державна фінустанова України "ПриватБанк" з початку року встановила новий історичний рекорд із розміру прибутку. Банк отримав 29,7 млрд гривень чистого доходу.