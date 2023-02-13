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Країни-донори передадуть українцям гранти на пенсії та соцдопомогу

13 лютого 2023 12:33
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Пенсії та соцдопомога — країни-донори передадуть українцям гранти
Найбільше коштів виділять Сполучені Штати
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Український уряд залучить понад 2,6 млрд доларів грантів на фінансування пенсійних виплат та окремих програм соціальної допомоги. Кошти виділили Сполучені Штати, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Ірландія, Швейцарія, Бельгія та Ісландія.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства фінансів України.

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Механізм отримання коштів

У Мінфіні пояснили механізм отримання грантів від країн-донорів на виплати українцям. Кошти планують залучити через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).

Зокрема, найбільшу суму гранту нададуть США. Ще 165 млн доларів — решта вищевказаних країн.

"Частину грантових коштів у розмірі 2,5 млрд дол. США надано Сполученими Штатами Америки. Ще 165 млн дол. США надійшли від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії", — повідомляють у пресслужбі.

Очікується, що грантові кошти країн-донорів направлять до Цільового фонду багатьох донорів у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Куди підуть кошти

Як пояснили у відомстві, залучену грантову суму коштів від Цільового фонду багатьох донорів спрямують на забезпечення пенсійних виплат. Також гроші отримають громадяни за окремими програмами державної соціальної допомоги. Зокрема, йдеться про таку державну підтримку:

  • оплата житлово-комунальних послуг;
  • допомога малозабезпеченим сім'ям;
  • підтримка дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства;
  • допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
  • оплата лікарських послуг за програмою медгарантій.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики розповіли про перенесення масштабної індексації пенсійних виплат. Українцям обіцяють підвищити виплати не в березні, а в квітні поточного року.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді на фінансування житлових субсидій та пільг у січні 2023 року спрямували 4,1 млрд гривень, що значно більше за попередній місяць.

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