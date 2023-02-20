Захід не зможе дати Україні достатньо коштів на повоєнну відбудову

Країна потребує від міжнародних західних партнерів 700 мільярдів доларів

Держави Заходу не зможуть надати Україні достатнього фінансування для повоєнної відбудови. Країна потребує від міжнародних партнерів 700 мільярдів доларів прямої державної допомоги.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України (ОП) Ростислав Шурма для LIGA.net.

Бюджет міжнародної допомоги обмежений

Як зазначив представник Офісу Президента, найбільша частка знищеного майна (80%) із 700-750 млрд доларів для інвестицій в Україну — це приватні проєкти. Однак Україна може розраховувати тільки на десятки мільярдів доларів від західних партнерів.

"Ми повинні розуміти, що не отримаємо держдопомоги на $700 млрд. Бюджетний і концесійний капітал від наших партнерів матиме обмежений характер. Це будуть десятки мільярдів доларів, але точно не сотні", — повідомив Шурма.

Пріоритети відновлення України

Коментуючи можливість швидкого відновлення України, посадовець повідомив, що влада не може змусити партнерів виділяти кошти: "Дайте десятки мільярдів сюди та ще десятки мільярдів сюди. Ми розставляємо пріоритети".

Як пояснив Шурма, пріоритети відновлення країни мають такий вигляд:

школи;

садки;

дорожня інфраструктура;

енергетика;

базова гуманітарна сфера.

"У регіонах є й критичні точки — уряд ухвалює рішення, де є найгостріша потреба", — додав він.

Там, де можна робити цивілізований західний бізнес, влада намагатиметься створювати всі умови, щоби заходив великий приватний капітал.

Збитки від війни з рф

Нагадаємо, сукупна сума прямих задокументованих збитків, завданих українській інфраструктурі через повномасштабне вторгнення росії, сягнула 137,8 млрд доларів. Такі оцінки за підсумком минулого воєнного року.

Також ми писали, що повномасштабне російське вторгнення продовжує завдавати шкоди українському довкіллю. Фахівці оцінюють отримані збитки у 46 млрд доларів.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про націоналізацію російських активів.