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Країни Заходу підштовхують МВФ надати Україні кредит на $14-16 млрд, — FT

3 лютого 2023 10:25
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Кредит від МВФ — країни Заходу підштовхують до надання грошей Україні
Представники Фонду зустрінуться з українськими чиновниками вже середині лютого
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Західні країни-партнери України підштовхують Міжнародний валютний фонд (МВФ) швидше доопрацювати плани багатомільярдної кредитної програми. Очікується, що представники Фонду зустрінуться з українськими чиновниками вже середині лютого для її обговорення.

Про це пише британська газета Financial Times із посиланням на джерела.

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Деталі

Як зазначається, доопрацювати плани кредитної програми хочуть до весни. Хоч ЄС виділив Україні 18 мільярдів євро в межах пакету, узгодженого між країнами-членами в грудні, для покриття дефіциту держбюджету України, блок та інші великі партнери Києва хочуть, щоб міжнародні кредитори активізували зусилля з надання подальшої підтримки.

Як заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, очікується, що інші міжнародні донори, включно з іншими з G7 і міжнародними фінансовими інституціями, покриють решту потреби у фінансуванні.

"Представники фонду планують зустрітися з українськими офіційними особами у Варшаві в середині лютого, щоб продовжити обговорення кредиту на суму від 14 до 16 мільярдів доларів", — пише FT.

Раніше агенція Bloomberg писала, що у разі схвалення 3-4-річна програма загальною вартістю від 14 до 16 млрд доларів передбачатиме виплату від 5 до 7 млрд доларів протягом першого року.

За інформацією агенції, якщо план не дістане підтримки з боку достатньої кількості країн-членів МВФ, Фонд може підтримати Україну програмою Rapid Financing Instrument на 1,3 млрд доларів. Однак, на думку експертів, країні, ймовірно, знадобиться ще близько 8 млрд доларів цьогоріч для відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої російськими ракетними атаками.

Нагадаємо, за даними ООН, в Україні щомісячний дефіцит бюджету на тлі повномасштабного російського вторгнення оцінюється у 5 млрд доларів. Загалом за рік скорочення економіки сягнуло третини.

Також Міністерство юстиції США планує впродовж найближчих місяців розпочати процес передачі частини конфіскованих активів росії на користь України через Державний департамент — відповідно до нещодавно ухваленого закону.

 

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