Кредити ПриватБанку — хто не зможе скористатися

У разі виявлення високого ризику із погашення операції стануть недоступні

Державна фінустанова "ПриватБанк" ввела нові правила використання кредитних грошей для клієнтів. Так, якщо банк вважатиме, що операції матимуть високий ризик із погашення, вони стануть недоступні.

Про це йдеться на профільному форумі порталу Мinfin.

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Так, банк може заборонити переводити кредитні кошти або знімати готівку з кредитки, якщо після ретельної перевірки за рахунком клієнта виявлять ризики.

Це випливає зі скарги одного з клієнтів банку, який написав, що не зміг перевести кредитні гроші зі своєї картки на іншу. Також йому не вдалося зняти з неї готівку незважаючи на те, що має "бездоганну кредитну історію".

На це у банку заявили, що постійно переглядають умови використання кредитних грошей, а також розмір кредитного ліміту, враховуючи сотні показників.

"Кредитна історія також враховується, проте це не єдиний і не головний фактор, адже кожен із показників має свою вагу і впливає на кінцеве рішення. При знятті такого обмеження банк надсилає повідомлення", — наголосили у фінустанові.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, в Україні платоспроможні банки за одинадцять місяців минулого року отримали 24,716 млрд грн прибутку. У рейтингу із прибутковості лідирує державний ПриватБанк.

Раніше ПриватБанк запустив програму пільгового кредитування малого бізнесу та підприємців для забезпечення безперебійної роботи під час відключень електроенергії. Оформити кредит можна на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення та систем інтернет-зв'язку Starlink.

Нагадаємо, раніше у державному ПриватБанку розповіли, на яку суму українські військові відкрили вклади. Йдеться про спеціальну програму "Слава Героям", що дає можливість отримати більші доходи.