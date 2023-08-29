Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Кредити у банках подорожчають: що пропонує новий законопроєкт arrow

Кредити у банках подорожчають: що пропонує новий законопроєкт

29 серпня 2023 08:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Кредити у банках можуть подорожчати — деталі нового законопроєкту
Банківська каса. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у банках можуть подорожчати кредити. Це станеться у разі ухвалення законопроєкту №9656 про тимчасове оподаткування великих прибутків фінустанов.

Так вважає співзасновник monobank Олег Гороховський.

Читайте також:

Оподаткування прибутків банків

Законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків зареєстрували у Верховній Раді 28 серпня. За словами автора проєкту закону, голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, ініціатива передбачає обкладення чистого процентного доходу банків за ставкою 5%. Тобто додатково до плати податку на доходи підприємств.

За його підрахунками, втілення новації дозволить поповнити   бюджет за 2023 рік на 10 млрд гривень, а гроші підуть на оборону країни.

Документ пропонує встановити податок на надприбутки на 2024-2026 роки.

Такі податки діють  у низці країн Європи (Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині). Причиною розробки такого законопроєкту стали відомості про доходи банків під час війни. З початку року вони досягли рекордних 141 млрд гривень, зокрема за рахунок операцій із цінними паперами — 73,5 млрд гривень.

Обсяг чистих процентних доходів за цей період становив 93,6 млрд гривень. Порівняно з таким же періодом до війни, року, прибутки підвищились на 75%.

Кредити у банках подорожчають

На думку співзасновника monobank Олега Гороховського, наслідки цього законопроєкту відчують українці, адже навряд чи банки захочуть ділитися прибутками. Очікується, що вони просто перекладуть витрати на населення.

"+5% до всіх кредитів. Від душі! Банки такі душки, що всі витрати звикли переказувати на клієнтів. Невже це не очевидно? Не люблю банки навіть більше, аніж народних депутатів. Країна, в якій не розвинене кредитування, може навіть не мріяти про приріст ВВП", — додав він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні активізувався попит на купівлю житла у кредит. У Національному банку України (НБУ) пов'язують пожвавлення статистики з пільговою іпотечною програмою "єОселя".

Також в Україні спростили умови погашення деяких видів споживчих кредитів. Зміни стосуються виключно внутрішньо переміщених (ВПО) та громадян, які проживають на пошкоджених через війну територіях.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз