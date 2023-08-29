Кредити у банках можуть подорожчати — деталі нового законопроєкту

Банківська каса. Фото: Unplush

В Україні у банках можуть подорожчати кредити. Це станеться у разі ухвалення законопроєкту №9656 про тимчасове оподаткування великих прибутків фінустанов.

Так вважає співзасновник monobank Олег Гороховський.

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Оподаткування прибутків банків

Законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків зареєстрували у Верховній Раді 28 серпня. За словами автора проєкту закону, голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, ініціатива передбачає обкладення чистого процентного доходу банків за ставкою 5%. Тобто додатково до плати податку на доходи підприємств.

За його підрахунками, втілення новації дозволить поповнити бюджет за 2023 рік на 10 млрд гривень, а гроші підуть на оборону країни.

Документ пропонує встановити податок на надприбутки на 2024-2026 роки.

Такі податки діють у низці країн Європи (Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині). Причиною розробки такого законопроєкту стали відомості про доходи банків під час війни. З початку року вони досягли рекордних 141 млрд гривень, зокрема за рахунок операцій із цінними паперами — 73,5 млрд гривень.

Обсяг чистих процентних доходів за цей період становив 93,6 млрд гривень. Порівняно з таким же періодом до війни, року, прибутки підвищились на 75%.

Кредити у банках подорожчають

На думку співзасновника monobank Олега Гороховського, наслідки цього законопроєкту відчують українці, адже навряд чи банки захочуть ділитися прибутками. Очікується, що вони просто перекладуть витрати на населення.

"+5% до всіх кредитів. Від душі! Банки такі душки, що всі витрати звикли переказувати на клієнтів. Невже це не очевидно? Не люблю банки навіть більше, аніж народних депутатів. Країна, в якій не розвинене кредитування, може навіть не мріяти про приріст ВВП", — додав він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні активізувався попит на купівлю житла у кредит. У Національному банку України (НБУ) пов'язують пожвавлення статистики з пільговою іпотечною програмою "єОселя".

Також в Україні спростили умови погашення деяких видів споживчих кредитів. Зміни стосуються виключно внутрішньо переміщених (ВПО) та громадян, які проживають на пошкоджених через війну територіях.