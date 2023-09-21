Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Кредитування в Україні: у Приват24 запустили онлайн-перевірку заставного майна arrow

Кредитування в Україні: у Приват24 запустили онлайн-перевірку заставного майна

21 вересня 2023 11:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Приват24 запустив онлайн-перевірку заставного майна — як скористатися
Застосунок ПриватБанку. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" пропонує позичальникам новий сервіс, покликаний полегшити процедуру кредитування. У застосунку "Приват24" з'явився онлайн-моніторинг заставного майна.

Про це повідомляє пресцентр банку.

Читайте також:

Детальніше про онлайн-моніторинг у Приват24

Як пояснили у пресслужбі, клієнти ПриватБанку, які, наприклад, придбали у кредит чи лізинг автомобіль, відтепер зможуть швидко перевірити заставу. Завдяки новій послузі з онлайн-моніторингу заставного майна громадянин зможе самостійно пройти перевірку у "Приват24" без фізичного огляду майна банківським співробітником.

За словами члена правління ПриватБанку з питань ризиків Лариси Чернишової, банк навіть на тлі війни продовжує кредитувати українців та впроваджувати сучасні цифрові сервіси для спрощення надання та обслуговування позик клієнтам, багатьом з яких довелося переселитися чи виїхати за кордоном.

"Новий сервіс розроблявся командою банку з урахуванням клієнтського досвіду. Сервіс дозволяє позичальникам  пройти моніторинг у будь-якому місці знаходження майна та в зручний для себе час", — наголосила Лариса Чернишова.

Як пройти онлайн-перевірку заставного майна

У пресслужбі розповіли, як успішно пройти онлайн-перевірку заставного авто.

Для цього треба зробити фотографії в режимі онлайн за інструкцією та підказками у мобільному застосунку "Приват24". Після чого необхідно заповнити спеціальну анкету та закріпити електронним підписом SmartID.

 

ПриватБанк
Джерело. Пресслужба ПриватБанку

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк автоматично списуватиме непогашені кредити. Це відбуватиметься при примусовому закритті рахунків.

Також ми писали, що ПриватБанк приєднався до грантової програми EU4Business для допомоги бізнесу, що постраждав від бойових дій та окупації. Тепер він також уповноважений видавати кошти мікропідприємствам.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз