Приват24 запустив онлайн-перевірку заставного майна — як скористатися

Застосунок ПриватБанку. Фото: google.com

Державна фінустанова "ПриватБанк" пропонує позичальникам новий сервіс, покликаний полегшити процедуру кредитування. У застосунку "Приват24" з'явився онлайн-моніторинг заставного майна.

Про це повідомляє пресцентр банку.

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Детальніше про онлайн-моніторинг у Приват24

Як пояснили у пресслужбі, клієнти ПриватБанку, які, наприклад, придбали у кредит чи лізинг автомобіль, відтепер зможуть швидко перевірити заставу. Завдяки новій послузі з онлайн-моніторингу заставного майна громадянин зможе самостійно пройти перевірку у "Приват24" без фізичного огляду майна банківським співробітником.

За словами члена правління ПриватБанку з питань ризиків Лариси Чернишової, банк навіть на тлі війни продовжує кредитувати українців та впроваджувати сучасні цифрові сервіси для спрощення надання та обслуговування позик клієнтам, багатьом з яких довелося переселитися чи виїхати за кордоном.

"Новий сервіс розроблявся командою банку з урахуванням клієнтського досвіду. Сервіс дозволяє позичальникам пройти моніторинг у будь-якому місці знаходження майна та в зручний для себе час", — наголосила Лариса Чернишова.

Як пройти онлайн-перевірку заставного майна

У пресслужбі розповіли, як успішно пройти онлайн-перевірку заставного авто.

Для цього треба зробити фотографії в режимі онлайн за інструкцією та підказками у мобільному застосунку "Приват24". Після чого необхідно заповнити спеціальну анкету та закріпити електронним підписом SmartID.

Джерело. Пресслужба ПриватБанку

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк автоматично списуватиме непогашені кредити. Це відбуватиметься при примусовому закритті рахунків.

Також ми писали, що ПриватБанк приєднався до грантової програми EU4Business для допомоги бізнесу, що постраждав від бойових дій та окупації. Тепер він також уповноважений видавати кошти мікропідприємствам.