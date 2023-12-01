Кремлівські гаманці — як в цьому році олігархи з РФ збагатилися, попри санкції

Президент Росії Володимир Путін. Ілюстративне фото: Sputnik

Статки російських олігархів у поточному році збільшилися на 38,5 млрд доларів. І це сталося навіть попри запроваджені проти них західні санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Як повідомляється в інфографіці, до рейтингу з 500 осіб, увійшло 25 росіян. Таким чином, до першої сотні багатіїв світу потрапило шестеро громадян країни-терористки, які розташовуються з 47 по 88 місце.

Інфографіка розподілення статків олігархів з РФ. Джерело: Bloomberg

Розподілення таких місць виглядає так:

Володимир Потанін — 47 місце;

Леонід Міхельсон — 52 місце;

Вагіт Алекпєров — 62 місце;

Володимир Лісін — 72 місце;

Алішер Усманов — 82 місце;

Олексій Мордашов — 88 місце.

Ексзаступник голови уряду Росії Володимир Потанін. Джерело: росЗМІ

П'ятеро з них отримали з початку цього року прибутки у розмірі мільярдів доларів. Наприклад, Володимир Потанін з початку року збільшив свої статки на 2,11 млрд доларів, Леонід Міхельсон — на 2,71 млрд доларів, Вагіт Алекпєров — на 9,14 млрд доларів. Володимир Лісін — на 3,07 млрд доларів, Алішер Усманов — на 1,87 млрд доларів, а Олексій Мордашов — на 618 млн доларів.

Нижче першої сотні у гаманців Кремля справи також йшли непогано. Таким чином, зростання їхніх статків виглядає так:

Андрій Мельниченко (105 місце) — +4,03 млрд доларів;

Михайло Прохоров (125 місце )— +1,81 млрд доларів;

Геннадій Тимченко (133 місце) — +2,69 млрд доларів;

Михайло Фрідман (158 місце) — +652 млн доларів;

Дмитро Риболовлєв (179 місце) — +1,09 млрд доларів;

Леонід Федун (222 місце) — +3,89 млрд доларів;

Андрій Гур'єв (230 місце) — +536 млн доларів;

Віктор Рашніков (235 місце) — +885 млн доларів;

Роман Абрамович (293 місце) — +132 млн доларів;

Герман Хан (296 місце) — +309 млн доларів;

Олександр Абрамов (329 місце) — +747 млн доларів;

Андрій Скоч (373 місце) — +1,04 млрд доларів;

Олексій Кузьмічов (444 місце) — +351 млн доларів;

Петро Авен (445 місце) — +461 млн доларів;

Сергій Галицький (481 місце) — +706 млн доларів;

Сергій Попов (499 місце) — +699 млн доларів.

Президент російського футбольного клубу "Краснодар" Сергій Галицький. Джерело: росЗМІ

Проте лише троє найбагатших російських бізнесменів у поточному році втратили частину своїх статків. Ними стали:

Сулейман Керімов (276 місце) — -650 млн доларів;

Віктор Вексельберг (351 місце) — -44,1 млн доларів;

В'ячеслав Кантор (413 місце) — -277 млн доларів.

Олігарх Віктор Вексельберг. Джерело: росЗМІ

Загалом з початку 2023 року статки найбагатших олігархів Росії зросли на 38,575 млрд доларів.

До речі, єдиний український бізнесмен у рейтингу — Рінат Ахметов — зайняв 490 місце зі статком 5,32 млрд доларів. За поточний рік його статки зменшилися на 15 млн доларів.

Нагадаємо, що раніше агенція Reuters повідомляла, що країни ЄС виступають проти деяких частин останнього запропонованого Єврокомісією пакету санкцій проти РФ. Йдеться про так званий "пункт про відсутність Росії". Водночас FT заявило, що Киргизстан допомагає Росії обходити запроваджені проти неї санкції.