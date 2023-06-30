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Крипто-шахрайство: названі улюблені криптовалюти кіберзлочинців

30 червня 2023 10:45
65dc81db-8aa7-428c-effc-569199d68200 - Артем Шац
Артем Шац
Редактор
Крипто-шахрайство: біткоїн більше не улюблена криптовалюта кіберзлочинців
Біткоїн вже не є криптовалютою №1 для шахраїв. Фото: pixabay
65dc81db-8aa7-428c-effc-569199d68200 - Артем Шац
Артем Шац
Редактор

У 2022-му лише 19% злочинних крипто-операцій припало на біткоїн. А ще сім років назад 97% незаконних крипто-операцій здійснювалися саме навколо цієї криптовалюти.

Звіт щодо незаконних операцій у крипто-екосистемі днями оприлюднила TRM Labs. Головний висновок з цього документу – злочинці охололи до біткоїна.

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Наразі крипто-злочинність опановує інші мережі:

  • Ethereum;
  • Tron;
  • Binance Smart Chain тощо.

Торік загальна сума, яку отримали шахраї, склала понад 9 млрд дол. Більшість злочинців користувалися схемами Понці або фінансовими пірамідами. А близько 2 млрд дол викрали через атаки на кросчейн-мости.

З метою приховати злочини, шахраї часто використовують перехід між мережами. Тобто переміщують кошти з одного блокчейна на інший. Це дещо ускладнює відстеження руху коштів.

Популярна серед кіберзлочинців криптовалюта

Біткоїн втратив пальму першості серед хакерів. Тепер у шахраїв більш популярні Ethereum (68% злочинів) та Binance Smart Chain (19%).

Також BTC більше не є кращою криптовалютою для фінансування терористів. Наразі на цьому ринку переважає USDT на блокчейні Tron.

Раніше ми писали, що ЄС затвердив довгоочікуваний законопроєкт про крипто-банкінг

Також Україна опинилася за крок від врегулювання криптовалюти.

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