Крипто-шахрайство: біткоїн більше не улюблена криптовалюта кіберзлочинців

Крипто-шахрайство: названі улюблені криптовалюти кіберзлочинців
У 2022-му лише 19% злочинних крипто-операцій припало на біткоїн. А ще сім років назад 97% незаконних крипто-операцій здійснювалися саме навколо цієї криптовалюти.
Звіт щодо незаконних операцій у крипто-екосистемі днями оприлюднила TRM Labs. Головний висновок з цього документу – злочинці охололи до біткоїна.
Наразі крипто-злочинність опановує інші мережі:
- Ethereum;
- Tron;
- Binance Smart Chain тощо.
Торік загальна сума, яку отримали шахраї, склала понад 9 млрд дол. Більшість злочинців користувалися схемами Понці або фінансовими пірамідами. А близько 2 млрд дол викрали через атаки на кросчейн-мости.
З метою приховати злочини, шахраї часто використовують перехід між мережами. Тобто переміщують кошти з одного блокчейна на інший. Це дещо ускладнює відстеження руху коштів.
Популярна серед кіберзлочинців криптовалюта
Біткоїн втратив пальму першості серед хакерів. Тепер у шахраїв більш популярні Ethereum (68% злочинів) та Binance Smart Chain (19%).
Також BTC більше не є кращою криптовалютою для фінансування терористів. Наразі на цьому ринку переважає USDT на блокчейні Tron.
Раніше ми писали, що ЄС затвердив довгоочікуваний законопроєкт про крипто-банкінг
Також Україна опинилася за крок від врегулювання криптовалюти.