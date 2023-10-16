Тендери в Україні — ТОП-10 закупівель тижня

Куди витрачають державні мільярди: ТОП-10 тендерів тижня
З 7 по 13 жовтня 2023 року у системі державних електронних закупівель Prozorro оприлюднили тендерів на загальну суму 13,51 млрд грн. Найбільшу суму коштів витратили на залізничні рейки для національного перевізника "Укрзалізниця".
Про це йдеться у матеріалі "Наші гроші".
ТОП-10 тендерів тижня
Як зазначають журналісти видання, загалом минулого тижня у системі е-закупівель було оприлюднено 67 тисяч повідомлень. Зокрема, щодо ремонтів доріг провели тендерів на 860 мільйонів гривень або 6% від усіх закупівель.
У рейтингу за обсягом витрачених коштів:
- 1,26 млрд гривень — Укрзалізниця замовила рейки залізничні;
- 1,22 млрд гривень — Укргазвидобування електричну енергію;
- 451 млн гривень — Київтеплоенерго проведе капітальний ремонт ТЕЦ-6;
- 306 млн гривень — Укрзалізниця замовила стрілочні переводи;
- 294 млн гривень — Енергоатом замовив програмно-технічний комплекс для Рівненської АЕС;
- 171 млн гривень — Полтавська область здійснить ремонт дороги;
- 150 млн гривень — "Ліси України" закупили дизельне пальне;
- 136 млн гривень — Дніпровська міська рада зробить поточний ремонт автошляхів;
- 136 млн гривень — КП м. Києва витратить на будівництво дороги біля аеропорту Жуляни;
- 123 млн гривень — ДП "Укрводшлях" зробить ремонт робочих затворів Запорізького судноплавного шлюзу.
Більше про тендери
Нагадаємо, Київська міська рада влаштувала "таємний розпил" бюджету на ремонті столичного військового госпіталю ветеранів війни. На це планують витратити 1 мільярд гривень.
Також ми писали, що у Сумській області Краснопільська селищна рада за результатами тендеру замовила у ТОВ "Артмотор" Toyota Land Cruiser. Вартість цього автомобіля становить 1,89 млн грн.
АТ "Укргазвидобування" планує закупити 17 термочашок зі з’ємним стаканом із нержавіючої сталі. Очікувана вартість становить 1,35 млн грн.
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