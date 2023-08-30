Валюта в Україні — чи зміниться курс долара на тлі послаблень НБУ

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE

Експерти розповіли, як вплине на курс долара дозвіл Національного банку України (НБУ) на купівлю безготівкової валюти. Тепер українці можуть здійснювати обмін валюти в рамках встановленого ліміту.

Про це розповів начальник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль.

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За словами експерта, дозвіл Нацбанку передбачає, що банки зможуть продавати безготівкову валюту до 50 тисяч гривень на місяць. Очікується, що такий крок призведе до зниження рівня попиту на американську валюту, а відтак — його готівковий курс має знизитися. Цілком можливо, що він наблизиться до офіційного 36,6 грн/дол.

"Насамперед, як зазначав сам Нацбанк, банки зможуть задовольнити ще більшу частину попиту з боку населення. Також більший обсяг валюти, куплений у банках, збільшить перетікання валюти у готівковий сегмент", — уточнив фінансист.

Експерт переконаний, що це матиме балансуючий вплив на український валютний ринок і загалом допоможе модерувати різницю між безготівковим та готівковим курсом долара.

Продаж валюти онлайн

З 29 серпня поточного року українцям знову доступний обмін іноземної валюти онлайн, заборона діяла з початку війни. Зараз громадяни можуть купувати долари та євро у застосунку Monobank за курсом 37,44 грн/$ та 40,89 грн/€ відповідно.

У державному "ПриватБанку" поки що здійснити обмін валюти онлайн неможливо. Банк запустить безготівковий продаж валюти через Приват24 у рамках встановленого Національним банком ліміту після здійснення необхідних налаштувань сервісу. Недоступна така опція і в Райффайзенбанку.

Більше про валюту

Нагадаємо, на готівковому ринку долар різко подешевшав: у середньому коштує 37,89 грн. У купівлі — 37,48 грн (-0,15), в продажу — 38,28 (-0,18). Євро коштує у купівлі 40,64 (-0,16) грн, у продажу — 41,74 (-0,14) грн.

Також ми писали, що Національний банк у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.