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Купівля безготівкової валюти: чи зміниться курс долара на тлі послаблень НБУ

30 серпня 2023 10:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Валюта в Україні — чи зміниться курс долара на тлі послаблень НБУ
Американська валюта. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти розповіли, як вплине на курс долара дозвіл Національного банку України (НБУ) на купівлю безготівкової валюти. Тепер українці можуть здійснювати обмін валюти в рамках встановленого ліміту.

Про це розповів начальник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль.

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Як зміниться курс долара

За словами експерта, дозвіл Нацбанку передбачає, що банки зможуть продавати безготівкову валюту до 50 тисяч гривень на місяць. Очікується, що такий крок призведе до зниження рівня попиту на американську валюту, а відтак — його готівковий курс має знизитися. Цілком можливо, що він наблизиться до офіційного 36,6 грн/дол.

"Насамперед, як зазначав сам Нацбанк, банки зможуть задовольнити ще більшу частину попиту з боку населення. Також більший обсяг валюти, куплений у банках, збільшить перетікання валюти у готівковий сегмент", — уточнив фінансист.

Експерт переконаний, що це матиме балансуючий вплив на український валютний ринок і загалом допоможе модерувати різницю між безготівковим та готівковим курсом долара.

Продаж валюти онлайн

З 29 серпня поточного року українцям знову доступний обмін іноземної валюти онлайн, заборона діяла з початку війни. Зараз громадяни можуть купувати долари та євро у застосунку Monobank за курсом 37,44 грн/$ та 40,89 грн/€ відповідно.

У державному "ПриватБанку" поки що здійснити обмін валюти онлайн неможливо. Банк запустить безготівковий продаж валюти через Приват24 у рамках встановленого Національним банком ліміту після здійснення необхідних налаштувань сервісу. Недоступна така опція і в Райффайзенбанку.

Більше про валюту

Нагадаємо, на готівковому ринку долар різко подешевшав: у середньому коштує 37,89 грн. У купівлі — 37,48 грн (-0,15), в продажу — 38,28 (-0,18). Євро коштує у купівлі 40,64 (-0,16) грн, у продажу — 41,74 (-0,14) грн.

Також ми писали, що Національний банк у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.

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