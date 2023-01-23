Біткоїн наблизився до 23 тисяч доларів — дані біржі

ВТС коштує вже 22,908 тис. доларів

Найпопулярніша світова криптовалюта, Bitcoin, почала новий тиждень зі здорожчання. 23 січня ВТС коштує вже 22,908 тис. доларів.

Про це свідчить інформація порталу Мinfin.

Курс Bitcoin та Ethereum

За даними біржі, курс Bitcoin упродовж доби дещо знизив темпи зростання, додавши 0,06%. За тиждень ця криптовалюта підвищилась у ціні на 9,85%, за місяць — на 36,43%. А за рік знецінилася на 34,88% щодо долара.

Друга по капіталізації криптовалюта Ethereum знизилася у вартості на 0,02% і зараз торгується на рівні 1,633 тис. доларів. За тиждень ця валюта здорожчала на 5,28%, за місяць — на 33,79%. За рік здешевшала на 32,16%.

Ситуація на цифровому ринку

Днями криптовалютний брокер Genesis Global Holdco LLC подав заяву про банкрутство. Компанії не вдалося залучити нові джерела фінансування для вирішення проблем із ліквідністю, які виникли після краху криптобіржі FTX.

Згідно з судовими документами, компанія, а також дочірні компанії Genesis Global Capital LLC і Genesis Asia Pacific Pte подали заяву на захист відповідно до розділу 11 у Південному окрузі Нью-Йорка. Компанія вказала понад 100 тисяч кредиторів у заяві про банкрутство із сукупними зобов'язаннями від 1,2 млрд до 11 млрд доларів.

Нагадаємо, на початку листопада на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю.

Після обвалу на криптовалютному ринку в Адміністрації президента США заявили про те, що індустрія криптовалют потребує жорсткого регулювання.