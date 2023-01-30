Курс криптовалюти — біткоїн почав дешевшати

30 січня ВТС втратив майже один відсоток у ціні

На криптовалютному ринку Bitcoin змінив тенденцію до здорожчання. У понеділок, 30 січня, ВТС втратив 0,94%.

Про це свідчать дані Мinfin.

Скільки зараз коштує Bitcoin

За даними біржі, найпопулярніша криптовалюта останнім часом навіть перевершила вартість, яка була до обвалу восени, піднявшись до рівня у понад 23 тисячі доларів. Проте цієї доби курс дещо опустився. Зараз криптовалюта коштує 23,203 тисячі доларів.

За тиждень ВТС підвищився у ціні на 2,05%. А за рік знецінився на 39,31% щодо долара. Під час обвалу в листопаді 2022 року ВТС опустився нижче 15 тисяч доларів, а до того коштував 20 тисяч доларів.

Сьогодні криптовалюта Ethereum торгується на 0,86% нижче проти попереднього показника. За тиждень ця валюта здешевшала на 2,36%. Зараз коштує 1,592 тис. доларів. За рік здешевшала на 39,84%.

Курс інших криптовалют 30 січня за даними порталу Мinfin:

Що кажуть криптоаналітики

Як зазначають аналітики, поточна ситуація на криптовалютному ринку впливає на інтереси інвесторів. Під час складних часів та кризи, вони переорієнтовуються на більш надійні проєкти.

Цьогоріч з високою ймовірністю багато проєктів можуть зіткнутися з проблемами. Перша половина 2023 року буде непростою, кажуть вони. Одні прогнозують зростання біткоїна до 250 тисяч доларів, інші — падіння до 5 тисяч. Хоч зараз ситуація на ринку покращилася, проте скільки ще триватиме підйом та коли почнеться нова хвиля зниження — поки не можуть сказати.

Нагадаємо, BTC почав рік найкраще з 2013 року. Ціна найбільшої за ринковою капіталізацією криптовалюти цього місяця підскочила на 40% через слабкість долара США. Спостерігачі кажуть, що зростання викликано переважно покупцями зі Штатів.

Після обвалу на криптовалютному ринку в Адміністрації президента США заявили про те, що індустрія криптовалют потребує жорсткого регулювання.