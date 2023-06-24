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Курс долара може шокувати вже 2023 року: українців попередили про можливий сценарій

24 червня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара може шокувати вже 2023 року — що відомо
Іноземна валюта у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у 2023 році ситуація на валютному ринку може розвиватися за двома сценаріями. Розглядають як стабілізаційний, так і раціональний варіант.

Про це розповів аналітик фінустанови "Райффайзен Банк" Олександр Печеріцин під час конференції з приводу наслідків після теракту на Каховській ГЕС.

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Що чекає на валютний ринок у 2023 році

Як розповів експерт, зараз на ринку не спостерігається різких коливань американської валюти і є ознаки того, що він до кінця року залишиться стабільним — на другу декаду прогнозують офіційний курс долара на рівні 36,56 грн/дол. Все ж, можливий розвиток за двома сценаріями:

  • раціональним — коли національна валюта почне девальвувати для зниження дисбалансу за платіжним балансом, за зовнішньою торгівлею;
  • стабілізаційним — коли Національний банк України (НБУ) не чіпатиме курс та стару систему, а залишить у рівновазі для уникнення можливого негативного соціального та девальваційного тиску.

Аналітик припускає, що раціональний сценарій хоч і можливий за критичних обставин, однак ситуація може залишитися стабільною навіть до самого завершення воєнного стану в країні.

Який зараз курс долара

За інформацією порталу Minfin, зараз середній курс американської валюти в українських банках становить 36,80 грн (купівля) та 37,30 (продаж).

На готівковому ринку — 37,20 грн (купівля) та 37,26 (продаж). Офіційний курс від Національного банку — 36,56 грн/дол.

курс валют
Курс валют. Джерело: Minfin

Більше про валюту

Нагадаємо, Національний банк України послабив деякі валютні обмеження. Українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.

Також ми писали, що експерти оцінили ситуацію на українському валютному ринку у червні 2023 року. Спрогнозували, чи перетне долар позначку у 38 грн/дол. цього місяця.

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