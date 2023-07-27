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Курс долара на 28 липня: долар та євро різко подорожчали

27 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара на 28 липня — долар та євро різко подорожчали
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку різко подорожчали долар та євро. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 28 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,63 (+0,14) гривні. У купівлі — 37,00 (+0,18) грн, у продажу — 37,76 (+0,20). Євро коштує у купівлі 41,13 (+0,28) грн, у продажу — 42,08 грн (+0,28).

Тиждень тому долар у купівлі коштував 36,66 грн, у продажу — 37,35, євро — у купівлі 40,97 грн, у продажу — 41,93 грн.

  • ПриватБанк — 36,90 грн (+0,30) — 37,50 грн (+0,30);
  • Ощадбанк — 36,85 грн — 37,80 (+0,15) грн;
  • ТАСкомбанк — 37,25 грн (+0,10) — 37,90 грн (+0,15);
  • Правексбанк — 37,00 грн — 37,75 (+0,15) грн;
  • Укрексімбанк — 37,00 грн (+0,10) — 37,80 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 36,90 грн (+0,20) — 37,70 грн (+0,20);
  • ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.
  • Sense bank — 37,05 грн (+0,30) — 37,85 грн (+0,40).

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує 37,55 37,70 грн, що дорожче на 15 копійок. Євровалюта також додала незначно: у купівлі — до 41,72 грн, у продажу — 42,02 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,32 (-0,14 коп.) та 40,72 грн (-0,14 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на тлі проблемної ситуації з продовженням дії "зернової угоди" упродовж останнього тижня продав більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти був більший на понад 190 млн доларів проти попереднього тижня.

Також ми писали, що в Україні з 1 серпня 2023 року запрацюють оновлені банківські правила. У терміналах стане неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

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