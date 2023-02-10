Курс долара — скільки коштуватиме валюта після війни

Після війни міцність гривні залежатиме від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів

В Україні майбутнє національної валюти, яка серйозно девальвувала у 2022 році, залишається невизначеним. Після війни міцність гривні залежатиме від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, які можуть вплинути на її вартість.

Свій прогноз щодо ситуації на валютному ринку у післявоєнний час озвучив економіст Святослав Чорний.

Який може бути курс гривні після війни

За його словами, у короткостроковій перспективі є вірогідність того, що гривня може залишатися відносно стабільною. Для цього є передумови, зокрема Національний банк України (НБУ) вжив заходів для стабілізації гривні, повернувшись до політики фіксованого валютного курсу. Це — тимчасовий захід, дію якого мають припинити, але зараз економіка не готова до плаваючого курсоутворення. Також у довгостроковій перспективі ситуація залежатиме від загальної економічної ситуації в Україні, а також від політики уряду.

Після закінчення війни у НБУ з'являться можливості для повернення до політики гнучкого курсу валют, який визначатиме ринок. У цьому разі вартість валюти в обмінних пунктах прямо залежатиме від стану міжнародної торгівлі та міграційної ситуації, а також обсягів іноземних інвестицій.

Експерт припускає, що після перемоги України гривня може доволі швидко стабілізуватися, адже є вірогідність гігантського припливу капіталів та інвестицій.

Інші прогнози

На думку керівника комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева, на українському валютному ринку курсу долара довоєнних показників більше не буде. Також для суттєвого просідання курсу національної валюти немає передумов.

На його думку, рівень інфляції у 22% за підсумками минулого року в країні вже ніколи "не відіграється", хоч він був дещо меншим за прогнози, які озвучували на початку війни. Гетманцев пояснив, що так сталося через те, що НБУ одразу зафіксував курс, мінімізувавши розвиток девальваційно-інфляційної спіралі.

Варто зауважити, що раніше НБУ опитав бізнес щодо ділової активності своїх компаній та валютного курсу. За результатом опитування, підприємці заявили, що очікують у 2023 році посилення тенденції знецінення курсу національної валюти. Прогнозують, що середнє значення обмінного курсу під кінець року досягне 42,59 грн/дол.

Який зараз курс 10 лютого

10 лютого на українському готівковому ринку курс долара дещо знизився. У середньому купують за 39,57, а продають за 40,25 грн/дол. У державних фінустановах "ПриватБанк" та "Ощадбанк" продають валюту на тому ж рівні, який був попереднього банківського дня.

ПриватБанк виставив курс у купівлі на рівні 39,40 грн/дол., у продажу — 39,90 грн/дол. Ощадбанк купує долар за 39,85, а продає за 40,65 грн/дол.

Нагадаємо, раніше фінансисти повідомляли, що українська національна валюта доволі успішно пройшла рік на тлі повномасштабної війни росії проти України. Втримати стабільність гривні вдалося завдяки міжнародній підтримці.

Раніше експерти радили, у якій валюті краще зберігати кошти. Вони вважають, що американська валюта серйозно переоцінена як актив. Її можна придбати під час невизначеності, проте у довгостроковій перспективі вона виглядає просто стабільною інвестицією, а не зростаючою.