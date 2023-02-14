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Курс долара в Україні: аналітики дали прогноз до кінця тижня

14 лютого 2023 08:43
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Курс долара в Україні — аналітики дали прогноз до кінця тижня
Курс не перевищуватиме 40,65 грн/дол.
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні до кінця робочого тижня на готівковому ринку долар не зазнає суттєвих змін. Курс буде коливатися у межах 39,30 – 40,65 грн/дол.

Такий прогноз зробив аналітик Олексій Козирєв, пише Мінфін.

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Ситуація на ринку

Як зазначив експерт, на міжбанківському ринку американська валюта перебуватиме в межах звичного коридору Національного банку України (НБУ) — від 36,56 до 36,93 гривні, а євро — у рамках 38,83 – 39,89 гривні за євро.

У касах банків котирування євро під час купівлі/продажу будуть коливатися від 41,50 до 43,50 грн/євро.

В обмінниках фінансових компаній продаватимуть долар та євро в межах: долар — 39,50 – 40,30 грн/дол., євро — від 42,10 – 43,25 грн/євро.

"Більшість банків і обмінників фінкомпаній будуть працювати в форматі "з обороту", з періодичною зміною своїх цінників, в залежності від поведінки пари євро/долар на міжнародних ринках", — розповів фахівець.

Скільки зараз коштує валюта

14 лютого на українському готівковому ринку курс долара практично не змінився. У середньому долар купують за 39,49, продають за 40,18 грн/дол, свідчить інформація на сайті Kurs.

У державній фінустанові "ПриватБанк" банк виставив курс у купівлі на рівні 39,25 грн/дол., у продажу — 39,75 грн/дол, що на 5 копійок більше порівняно з попереднім днем.

Ощадбанк купує долар за 39,70, а продає за 40,50 грн/дол, що на 5 копійок дорожче у купівлі і на стільки ж дешевше у продажу.

У Райффайзен Банк курс не змінився, у купівлі коштує 39,30 грн/дол., а в продажу — 40,00 грн/дол.

Курс долара 14 лютого в різних банках:

Нагадаємо, за словами голови Національного банку Андрія Пишного, в країні спостерігається значний профіцит ліквідності у зв'язку з фінансуванням оборонного бюджету. Йдеться про надлишок грошей у банківській системі, що створює загрозу для валютного курсу.

Також ми писали, що на думку керівника комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева, на українському валютному ринку курсу долара довоєнних показників більше не буде. Також для суттєвого просідання курсу національної валюти немає передумов.

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