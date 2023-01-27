Курс криптовалют — біткоїн зріс на 40% з початку року

У результаті зниження інфляції в США великі інвестори знову почали звертати увагу на ризикові активи

На криптовалютному ринку ситуація цього тижня надалі була позитивною: продовжував дорожчати і Bitcoin, і альткоїни. У результаті зниження інфляції в США великі інвестори знову почали звертати увагу на ризикові активи у вигляді цифрових монет.

Про це свідчить біржа CoinDesk.

Ситуація на криптовалютному ринку

Як зазначають криптоаналітики, Bitcoin, який у листопаді минулого року впав нижче 15 тисяч доларів, у січні 2023 року продовжував впевнено додавати у вартості. Зокрема, 27 січня у своїх коливаннях підіймався до 23,23 тисячі доларів.

За добу додав 1,17%, за тиждень — 10,75%. Капіталізація BTC на фоні різкого зростання склала 448 млрд доларів.

Таким чином, BTC розпочав рік найкраще з 2013 року. Ціна найбільшої за ринковою капіталізацією криптовалюти цього місяця підскочила на 40% через слабкість долара США. Спостерігачі кажуть, що зростання було спричинене переважно покупцями зі Штатів.

"Біткоїн зріс на +40% з початку року, при цьому +35% цих доходів припадає на години торгівлі в США. Це 85% внеску зростання, пов’язаного з інвесторами в США. Ми сприймаємо це як чіткий сигнал про те, що зараз американські установи є покупцями біткоїнів", — каже керівник відділу досліджень і стратегії постачальника криптопослуг Matrixport Маркус Тілен.

На відміну від акцій, біткоїни та криптовалюти в цілому торгуються 24 години, що дозволяє спостерігачам відстежувати потоки замовлень у різних часових проміжках і визначати джерело тиску купівлі чи продажу.

Курс інших монет

Інші монети також дорожчають. Ниже кілька прикладів найпопулярніших:

BNB — $304; +9,53% за тиждень

XRP — $0,4; +4,20%

ADA — $0,38; +11,3%

DOGE — 0,08 $; +5,22%

SOL — $24,3; +13,25%

DOT — $6,46; +11,4%

AVAX — 18,09 $; +11,9%

Нагадаємо, на початку листопада на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю.

Криптотрейдери побоювалися, що проблеми FTX або в торговій фірмі її засновника Сема Бенкмана-Фріда Alameda Research можуть призвести до примусових продажів, що може торкнутися не тільки FTT, біржового токену платформи FTX, але й інших криптовалют.