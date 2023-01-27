Курс криптовалют: біткоїн зріс на 40% з початку року
На криптовалютному ринку ситуація цього тижня надалі була позитивною: продовжував дорожчати і Bitcoin, і альткоїни. У результаті зниження інфляції в США великі інвестори знову почали звертати увагу на ризикові активи у вигляді цифрових монет.
Про це свідчить біржа CoinDesk.
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Ситуація на криптовалютному ринку
Як зазначають криптоаналітики, Bitcoin, який у листопаді минулого року впав нижче 15 тисяч доларів, у січні 2023 року продовжував впевнено додавати у вартості. Зокрема, 27 січня у своїх коливаннях підіймався до 23,23 тисячі доларів.
За добу додав 1,17%, за тиждень — 10,75%. Капіталізація BTC на фоні різкого зростання склала 448 млрд доларів.
Таким чином, BTC розпочав рік найкраще з 2013 року. Ціна найбільшої за ринковою капіталізацією криптовалюти цього місяця підскочила на 40% через слабкість долара США. Спостерігачі кажуть, що зростання було спричинене переважно покупцями зі Штатів.
"Біткоїн зріс на +40% з початку року, при цьому +35% цих доходів припадає на години торгівлі в США. Це 85% внеску зростання, пов’язаного з інвесторами в США. Ми сприймаємо це як чіткий сигнал про те, що зараз американські установи є покупцями біткоїнів", — каже керівник відділу досліджень і стратегії постачальника криптопослуг Matrixport Маркус Тілен.
На відміну від акцій, біткоїни та криптовалюти в цілому торгуються 24 години, що дозволяє спостерігачам відстежувати потоки замовлень у різних часових проміжках і визначати джерело тиску купівлі чи продажу.
Курс інших монет
Інші монети також дорожчають. Ниже кілька прикладів найпопулярніших:
- BNB — $304; +9,53% за тиждень
- XRP — $0,4; +4,20%
- ADA — $0,38; +11,3%
- DOGE — 0,08 $; +5,22%
- SOL — $24,3; +13,25%
- DOT — $6,46; +11,4%
- AVAX — 18,09 $; +11,9%
Нагадаємо, на початку листопада на криптовалютному ринку стався обвал після відмови Binance купувати біржу FTX, яка мала проблеми з ліквідністю.
Криптотрейдери побоювалися, що проблеми FTX або в торговій фірмі її засновника Сема Бенкмана-Фріда Alameda Research можуть призвести до примусових продажів, що може торкнутися не тільки FTT, біржового токену платформи FTX, але й інших криптовалют.