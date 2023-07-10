Курс в обмінниках може наздогнати офіційний — відомі терміни

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

Упродовж літа на українському валютному ринку очікується зміна курсу долара. Експертів прогнозують подальше зниження вартості готівкового долара.

Таку думку озвучив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

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Очікується, що в обмінних пунктах валютні коливання відбудуться у бік офіційного курсу. Долар може опуститися до 36,7-37,7 гривні, а євро — до 40-41 гривні.

Експерт припускає зниження облікової ставки Національним банком України (НБУ). Це може статися у липні чи вересні поточного року. Ставка може опуститися на 1-2 відсоткові пункти. Саме такий крок регулятора здатен змінити кон’юнктуру готівкового ринку.

"Через це тенденція до поступового скорочення різниці між роздрібним та офіційним курсами тяжітиме до мінімуму — 0,5-1%", — пояснив фахівець.

При цьому Центробанк керується "дорожньою картою" з поступового валютного регулювання. Це свідчить про впевненість НБУ у майбутньому не лише міцної національної валюти, а й економіки загалом, наголосив Тарас Лєсовий.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у понеділок, 10 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах становить 36,15 грн (купівля) і 37,23 (продаж).

Готівковий курс — 37,70 (купівля) та 37,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку залишається незмінним — 36,56 гривні.

Як змінився курс за місяць:

Джерело: Minfin

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Нагадаємо, Національний банк констатував найнижчий за останній рік середній курс готівкового долара. Порівняно з курсом станом на кінець 2022 року, американська валюта знизилась у вартості на 7,3%.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) гарантував стабільність валютному ринку. Регулятор вирішив зберегти облікову ставку на рівні чинних 25% річних.