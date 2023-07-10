Курс в обмінниках може наздогнати офіційний — відомі терміни

Курс в обмінниках може наздогнати офіційний: експерти озвучили терміни
Упродовж літа на українському валютному ринку очікується зміна курсу долара. Експертів прогнозують подальше зниження вартості готівкового долара.
Таку думку озвучив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
Як зміниться курс на "чорному ринку"
Очікується, що в обмінних пунктах валютні коливання відбудуться у бік офіційного курсу. Долар може опуститися до 36,7-37,7 гривні, а євро — до 40-41 гривні.
Експерт припускає зниження облікової ставки Національним банком України (НБУ). Це може статися у липні чи вересні поточного року. Ставка може опуститися на 1-2 відсоткові пункти. Саме такий крок регулятора здатен змінити кон’юнктуру готівкового ринку.
"Через це тенденція до поступового скорочення різниці між роздрібним та офіційним курсами тяжітиме до мінімуму — 0,5-1%", — пояснив фахівець.
При цьому Центробанк керується "дорожньою картою" з поступового валютного регулювання. Це свідчить про впевненість НБУ у майбутньому не лише міцної національної валюти, а й економіки загалом, наголосив Тарас Лєсовий.
Який зараз курс долара в Україні
За інформацією порталу Minfin, у понеділок, 10 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах становить 36,15 грн (купівля) і 37,23 (продаж).
Готівковий курс — 37,70 (купівля) та 37,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку залишається незмінним — 36,56 гривні.
Як змінився курс за місяць:
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Нагадаємо, Національний банк констатував найнижчий за останній рік середній курс готівкового долара. Порівняно з курсом станом на кінець 2022 року, американська валюта знизилась у вартості на 7,3%.
Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) гарантував стабільність валютному ринку. Регулятор вирішив зберегти облікову ставку на рівні чинних 25% річних.