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Курс валют 10 липня: в обмінниках дешевшає долар

10 липня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют 10 липня — в обмінниках дешевшає долар
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському валютному ринку спостерігаються коливання: деякі банки, а також обмінники знизили курс долара. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют на 10 липня.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс валют 10 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,16 гривні. У купівлі — 36,69 грн (+0,012), у продажу — 37,40 ( +0,004). Євро коштує у купівлі 40,24 грн, у продажу — 41,12 грн. Деякі українські банки опустили курс.

  • ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
  • ТАСкомбанк — 36,90 грн (-0,05) — 37,60 грн;
  • Sense bank — 36,55 грн — 37,35 (-0,05);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн (-0,10);
  • Ощадбанк — 36,70 грн — 37,60;
  • Кредобанк — 37,02 грн (+0,06) — 37,59 (+0,16);
  • Правекс-Банк — 36,90 (+0,15) грн — 37,30 (+0,05);
  • УкрСиббанк — 36,70 (-0,05) грн — 37,40 (-0,05);
  • ОТП Банк — 36,15 грн — 37,25 (+0,05);
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар подешевшав на кілька копійок, а євро коштує дорожче. Американська валюта торгується на рівні 37,13-37,20 гривні. Євро у купівлі коштує 40,74, у продажу — 40,90.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,92 (+0,12 коп.) та 40,32 грн (+0,12 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

Також ми писали, що за даними Нацбанку, в Україні минулого місяця суттєво зріс попит на іноземну готівкову валюту. Банки загалом завезли в країну 823 мільйони доларів.

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