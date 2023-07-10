Курс валют 10 липня: в обмінниках дешевшає долар
На українському валютному ринку спостерігаються коливання: деякі банки, а також обмінники знизили курс долара. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют на 10 липня.
Про це свідчить інформація на сайті Kurs.
Курс валют 10 липня
За цими даними, долар у середньому коштує 37,16 гривні. У купівлі — 36,69 грн (+0,012), у продажу — 37,40 ( +0,004). Євро коштує у купівлі 40,24 грн, у продажу — 41,12 грн. Деякі українські банки опустили курс.
- ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
- ТАСкомбанк — 36,90 грн (-0,05) — 37,60 грн;
- Sense bank — 36,55 грн — 37,35 (-0,05);
- Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн (-0,10);
- Ощадбанк — 36,70 грн — 37,60;
- Кредобанк — 37,02 грн (+0,06) — 37,59 (+0,16);
- Правекс-Банк — 36,90 (+0,15) грн — 37,30 (+0,05);
- УкрСиббанк — 36,70 (-0,05) грн — 37,40 (-0,05);
- ОТП Банк — 36,15 грн — 37,25 (+0,05);
- ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Курс в обмінниках
В обмінних пунктах долар подешевшав на кілька копійок, а євро коштує дорожче. Американська валюта торгується на рівні 37,13-37,20 гривні. Євро у купівлі коштує 40,74, у продажу — 40,90.
Курс НБУ
За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,92 (+0,12 коп.) та 40,32 грн (+0,12 коп.) — у продажу.
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
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Нагадаємо, Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.
Також ми писали, що за даними Нацбанку, в Україні минулого місяця суттєво зріс попит на іноземну готівкову валюту. Банки загалом завезли в країну 823 мільйони доларів.