Курс валют 24 липня — гривня знову просіла

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на готівковому ринку курс гривні дещо змінився щодо долара. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

Читайте також:

Курс долара 24 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,16 гривні. У купівлі — 36,65 (+0,003) грн, у продажу — 37,38 (+0,012). Євро коштує у купівлі 40,80 (-0,10) грн, у продажу — 41,79 грн (-0,077).

ПриватБанк — 36,55 грн — 37,15 грн;

Ощадбанк — 36,75 грн — 37,75 грн;

ТАСкомбанк — 36,60 грн — 37,40 грн (+0,05);

Акордбанк — 36,75 грн (+0,15) — 37,45 (+0,15) грн;

Радабанк — 36,90 грн (+0,05) — 37,40 грн (+0,05);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,30 грн (+0,10);

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує 37,14—37,20 грн. Євро — у купівлі 41,39 грн, у продажу — 41,55 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,66 (-0,23 коп.) та 41,05 грн (-0,24 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, експерти попереджають про серйозні виклики у майбутньому для українського валютного ринку у зв'язку з припиненням дії "зернової угоди". Зволікання з вирішенням ситуації може вдарити по курсу національної валюти.

Також ми писали, що в Україні з 1 серпня 2023 року запрацюють оновлені банківські правила. У терміналах стане неможливо поповнити банківську картку без авторизації.