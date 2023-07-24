Курс валют 24 липня: гривня знову просіла
В Україні на готівковому ринку курс гривні дещо змінився щодо долара. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.
Про це свідчить інформація на сайті Kurs.
Курс долара 24 липня
За цими даними, долар у середньому коштує 37,16 гривні. У купівлі — 36,65 (+0,003) грн, у продажу — 37,38 (+0,012). Євро коштує у купівлі 40,80 (-0,10) грн, у продажу — 41,79 грн (-0,077).
- ПриватБанк — 36,55 грн — 37,15 грн;
- Ощадбанк — 36,75 грн — 37,75 грн;
- ТАСкомбанк — 36,60 грн — 37,40 грн (+0,05);
- Акордбанк — 36,75 грн (+0,15) — 37,45 (+0,15) грн;
- Радабанк — 36,90 грн (+0,05) — 37,40 грн (+0,05);
- Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,30 грн (+0,10);
- ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Курс в обмінниках
В обмінних пунктах американська валюта коштує 37,14—37,20 грн. Євро — у купівлі 41,39 грн, у продажу — 41,55 грн.
Курс НБУ
За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,66 (-0,23 коп.) та 41,05 грн (-0,24 коп.) — у продажу.
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.
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Нагадаємо, експерти попереджають про серйозні виклики у майбутньому для українського валютного ринку у зв'язку з припиненням дії "зернової угоди". Зволікання з вирішенням ситуації може вдарити по курсу національної валюти.
Також ми писали, що в Україні з 1 серпня 2023 року запрацюють оновлені банківські правила. У терміналах стане неможливо поповнити банківську картку без авторизації.