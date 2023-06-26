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Курс валют 26 червня: долар та євро подешевшали

26 червня 2023 09:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют 26 червня — долар та євро подешевшали
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 26 червня, на українському готівковому ринку спостерігаються незначні валютні коливання. Деякі банки знизили курс долара та євро.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара 26 червня

Так, долар у середньому коштує 37,20 гривні (-0.012). У купівлі — 36,61 грн (-0,017), у продажу — 37,37. У деяких банках долар подешевшав.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
Правекс Банк — 36,35 грн (-0,10) — 37,25 грн(-0,05);
ОТП Банк — 36,65 (-0,25) грн — 37,20 (-0,10) грн;
Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,45 грн;
Ощадбанк — 36,40(+0,05) грн — 37,35(-0,10);
ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах 26 червня долар та євро торгуються на кілька копійок дешевше. Американська валюта у ціновому коридорі 37,15 — 37,26 гривні. Євро у купівлі коштує 40,75,  у продажу — 40,95.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,81 (-0,35 коп.) та 40,20 грн (-0,37 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, державний ПриватБанк попередив українців про чергові зміни у роботі системи терміналів самообслуговування. Йдеться про поновлення операцій з готівковою валютою у термінальній мережі.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) гарантував стабільність валютному ринку. Регулятор вирішив зберегти облікову ставку на рівні чинних 25% річних. 

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