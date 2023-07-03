Курс валют 3 липня — долар у банках та обмінниках дешевшає

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на готівковому ринку дешевшає долар. Також Національний банк України (НБУ) оновив курс валют 3 липня.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара 3 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,22 гривні. У купівлі — 36,73 грн (-0,028), у продажу — 37,46 (-0,07). Деякі українські банки опустили курс.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

Укрексімбанк — 36,70 грн (-0,10) — 37,50 грн (-0,10);

Ощадбанк — 36,70 (-0,15) грн — 37,70 (-0,05);

Кредобанк — 37,00 (-0,05) грн — 37,51 (-0,03);

Акордбанк — 36,80 (-0,05) грн — 37,65;

Sense bank — 36,55 грн — 37,35 (-0,05);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро втратили у ціні по кілька копійок. Американська валюта коштує 37,17-37,28 гривні. Євро у купівлі коштує 40,80, у продажу — 41,00.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,91 (+0,17 коп.) та 40,31 грн (+0,17 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

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Нагадаємо, в Україні з 1 липня небанкам (обмінникам) дозволили необмежений за обсягом суми доступ до своїх рахунків у фінустановах для підкріплення кас готівкою. Йдеться про кошти у будь-якій валюті.

Також ми писали, що Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.