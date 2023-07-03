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Курс валют 3 липня: долар у банках та обмінниках подешевшав

3 липня 2023 09:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют 3 липня — долар у банках та обмінниках дешевшає
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку дешевшає долар. Також Національний банк України (НБУ) оновив курс валют 3 липня.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара 3 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,22 гривні. У купівлі — 36,73 грн (-0,028), у продажу — 37,46  (-0,07). Деякі українські банки опустили курс.

  • ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
  • Укрексімбанк — 36,70 грн (-0,10) — 37,50 грн (-0,10);
  • Ощадбанк — 36,70 (-0,15) грн — 37,70 (-0,05);
  • Кредобанк — 37,00 (-0,05) грн — 37,51 (-0,03);
  • Акордбанк — 36,80 (-0,05) грн — 37,65;
  • Sense bank — 36,55 грн — 37,35 (-0,05);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро втратили у ціні по кілька копійок. Американська валюта коштує 37,17-37,28 гривні. Євро у купівлі коштує 40,80, у продажу — 41,00.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,91 (+0,17 коп.) та 40,31 грн (+0,17 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня небанкам (обмінникам) дозволили необмежений за обсягом суми доступ до своїх рахунків у фінустановах для підкріплення кас готівкою. Йдеться про кошти у будь-якій валюті.

Також ми писали, що Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

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