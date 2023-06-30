Курс валют на 1 липня — долар знову дешевшає

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

На українському валютному ринку спостерігається певне коливання вартості долара: у деяких банках та обмінниках американська валюта подешевшала. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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За цими даними, долар у середньому коштує 37,25 гривні. У купівлі — 36,74 грн, у продажу — 37,46. Деякі банки опустили курс.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

Укрексімбанк — 36,70 грн (-0,10) — 37,50 (-0,10) грн;

Ощадбанк — 36,85 (-0,05) грн — 37,75;

Кредобанк — 37,00 (-0,05) грн — 37,51 (-0,03);

Акордбанк — 36,80 (-0,05) грн — 37,65;

Sense bank — 36,55 грн — 37,35 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро втратили у ціні. Американська валюта коштує 37,40-37,35 гривні. Євро у купівлі коштує 40,80, у продажу — 41,05.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,91 (+0,17 коп.) та 40,31 грн (+0,17 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

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Нагадаємо, Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

Також ми писали, що із 16 червня Національний банк України послабив деякі валютні обмеження. Таким чином, українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.