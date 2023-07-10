Курс валют на 11 липня: у банках дорожчає долар
В Україні на готівковому ринку — чергові незначні коливання долара та євро. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.
Про це свідчить інформація на сайті Kurs.
Курс долара на 11 липня
За цими даними, долар у середньому коштує 37,18 гривні. У купівлі — 36,69 грн (+ 0,005), у продажу — 37,40 (-0,004). Євро коштує у купівлі 40,29 грн (+0,051), у продажу — 41,19 грн (+0,092). Деякі банки підвищили курс.
ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
Ощадбанк — 36,70 грн — 37,65 (+0,05);
УкрСиббанк — 36,75 (+0,05) грн — 37,45 (+0,05);
Правекс-Банк — 36,95 (+0,05) грн — 37,35 (+0,05);
ОТП Банк — 36,15 грн — 37,20 (-0,05);
Укргазбанк — 36,70 грн — 37,40;
Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;
ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Курс в обмінниках
В обмінних пунктах долар та євро підвищились на кілька копійок. Американська валюта коштує 37,13-37,22 гривні. Євро у купівлі коштує 40,75, у продажу — 40,90.
Курс НБУ
За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,06 (+0,14 коп.) та 40,45 грн (+0,14 коп.) — у продажу.
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.