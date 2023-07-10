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Курс валют на 11 липня: у банках дорожчає долар

10 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 11 липня — у банках дорожчає долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку — чергові незначні коливання долара та євро. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 11 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,18 гривні. У купівлі — 36,69 грн (+ 0,005), у продажу — 37,40 (-0,004). Євро коштує у купівлі 40,29 грн (+0,051), у продажу — 41,19 грн (+0,092). Деякі банки підвищили курс.

ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
Ощадбанк — 36,70 грн — 37,65 (+0,05);
УкрСиббанк — 36,75 (+0,05) грн — 37,45 (+0,05);
Правекс-Банк — 36,95 (+0,05) грн — 37,35 (+0,05);
ОТП Банк — 36,15 грн — 37,20 (-0,05);
Укргазбанк — 36,70 грн — 37,40;
Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;
ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро підвищились на кілька копійок. Американська валюта коштує 37,13-37,22 гривні. Євро у купівлі коштує 40,75, у продажу — 40,90.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,06 (+0,14 коп.) та 40,45 грн (+0,14 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.

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